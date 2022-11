Estado de emergência. Os 45 dias que viraram o nosso mundo político

Em 2001, quando as Torres Gémeas foram atacadas, disseram-nos que o mundo mudou. Em 2008, quando começou a crise financeira, disseram-nos que o mundo tinha mudado. Esta semana, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que “o coronavírus é pior do que um ataque terrorista”. Em Portugal, em seis semanas de estado de emergência, o jogo político virou: não é o mesmo que era há dois meses e o tabuleiro será outro nos próximos anos. O mundo da política mudou.

Foi único. Nunca tinha havido tréguas na luta partidária. Nunca um Presidente da República eleito tinha decretado um estado de emergência (e contra a opinião do Governo). Nunca um primeiro-ministro tinha chamado, de forma repetida, os líderes das oposições a São Bento para os informar (e os consultar) sobre os passos a dar na gestão de uma crise. Nunca os chefes políticos tinham sido convocados para reuniões técnicas de avaliação de um momento crítico onde ficam na posse da mesma informação (ou quase) do Governo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.