PSD. Vidas e mortes políticas manifestamente exageradas

Em equipa que perde não se mexe. Mas a equipa que queria ganhar não mexeu. O líder com dois dos piores resultados de sempre do PSD mereceu a confiança do partido para mais um mandato e o desafiador que achava ter a vitória certa não convenceu. E se a morte política de Luís Montenegro é “manifestamente exagerada”, também não se pode exagerar nos sinais vitais políticos de Rui Rio, porque continua com um caminho feito de pedras pela frente. Montenegro chegou a dizer ao Expresso: “Não concebo outro cenário que não seja a vitória.” Ora parece que as concepções de Montenegro eram manifestamente exageradas. Rui Rio voltou a fazer prova de uma resiliência que começa a não ter paralelo. Mas para já abriu a caça às autárquicas: as legislativas ainda obrigam Rio a conseguir mais uma reeleição no partido.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler