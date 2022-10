Finito. O último debate quinzenal pareceu uma rua sem saída

“Infelizmente o sr não chega para uma maioria absoluta”. O desabafo, de António Costa para André Silva, do PAN, deu o tom do último debate quinzenal desta legislatura: a geringonça dá ares de ter entrado numa rua sem saída. Sabemos que vem aí uma campanha eleitoral. Mas o que virá depois é, cada vez mais, um território desconhecido.

