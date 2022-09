Espera lá, neste debate (quase) não houve Sócrates?

A escassos dias das europeias, os candidatos principais voltaram a defrontar-se. As principais conclusões? São estas:

1. PS e PSD: não há divergências de fundo.

João Ferreira (CDU) e Marisa Matias (BE) não se cansaram de o dizer: PS, PSD e CDS estiveram quase sempre unidos nas votações mais importantes no Parlamento Europeu. E a verdade é que o último debate antes das europeias só confirmou isso: nos dossiês principais, as maiores divergências (reais) foram entre estes três partidos e os da esquerda. Começando pela reforma da zona euro (onde Melo se distanciou do orçamento para o Eurogrupo) ou pelo próprio Tratado Orçamental. Entre Pedro Marques e Paulo Rangel houve, de facto, uma luta intensa - mas nada que passe pela substância, antes por um Polígrafo.

miguel a. lopes/lusa

2. Entre PS e PSD há um Polígrafo.

Isso, Polígrafo. A rúbrica semanal da SIC foi mote para os ataques que Paulo Rangel tinha preparados contra o adversário socialista. Listou seis contradições. Chamou-lhe “recordista das manipulações”. O principal ângulo de ataque tinha - claro - a ver com os fundos europeus. E, nesse, Rangel saiu por cima: Pedro Marques (que começou a campanha a defender a proposta da Comissão para o próximo quadro comunitário de apoio), acabou por dizer que vai lutar por uma proposta melhor para Portugal, com menos cortes previstos. Em contrapartida, Marques lembrou que o Polígrafo já tinha denunciado tentativas de manipulação vindas de setores do PSD. Mas o tiro acabou esquecido.

miguel a. lopes/lusa

3. Pedro Marques tem um problema com o critério.

Ainda sobre a polémica dos fundos, o candidato do PS tentou voltar a explicar a proposta da Comissão: disse que em termos “nominais”, a proposta é igual à dos fundos actuais, mas que em termos “reais” há um corte de 7%. Enquanto acusava Rangel e Nuno Melo de “mudar de critérios” conforme os seus interesses, o próprio Pedro Marques acabou por estar nessa mesma contradição: defendeu que, apesar dos cortes, Portugal passa de 8º a 5º país que mais recebe fundos europeus “per capita” (ou seja, por pessoa), quando antes tinha contestado o critério “per capita” quando se media a convergência de Portugal face ao resto da Europa. Lembrete: Portugal convergiu nos últimos dois anos quando o critério é o PIB, mas não quando o critério é o PIB per capita (produção medida por cada português).

4. E tem outro com a sua ala esquerda

Mas se tudo isto acima pode ter passado despercebido aos que ouviam o debate, o que ficou evidente foi a forma implacável como João Ferreira (sobretudo) e Marisa Matias criticaram o parceiro de governação (por terras lusas). Em número, chegaram à dezena - muitas vezes passando por temas da governação nacional, como o baixo investimento ou os problemas nos serviços públicos (como o SNS e transportes). Porém, a tensão mais… intensa acabou por ser a das pensões: o candidato comunista insistiu em colar o PS à criação de um regime europeu que abre portas a outros métodos de capitalização das pensões para lá do sector público, levando Pedro Marques a reagir a quente. O socialista foi correto ao defender que, por cá, foi um Governo PS que garantiu alguma sustentabilidade ao sistema de pensões sem abrir portas à privatização (o PS é, de resto, publicamente avesso à hipótese). Mas João Ferreira não desarmou, dizendo que o PS abriu portas ao aumento da idade de reforma. Talvez o facto em que PS e seus parceiros mais se afastam neste tema.

miguel a. lopes/lusa

5. A relação do euro com a esquerda é bi

Se o PS é pró-euro, a esquerda não é. Mas é enganador dizer que PCP e BE estão a uma só voz neste tema. É que João Ferreira foi claro e afirmativo ao dizer que é preciso preparar uma saída do euro, enquanto Marisa Matias preferiu sublinhar a ideia de referendar o Tratado Orçamental e de rever as suas regras. No fim, os dois concordaram: o euro, assim, não serve “as pessoas”.

6. Nuno Melo gosta de piscar um olho (e foi apanhado outra vez)

Se Paulo Rangel voltou a apontar todos os argumentos contra Pedro Marques, Nuno Melo não perdeu uma oportunidade para dar umas “alfinetadas” ao PSD - com a velha deixa, que vamos ouvir até às legislativas -, de que o PSD de Rui Rio já assinou acordos com o Governo de António Costa e de que o CDS não apoiará o PS num próximo Governo. Ficou sem resposta. Assim como ficou sem resposta quando, depois de defender uma regra de “plástico zero”, Marisa Matias lhe respondeu que tinha perdido “uma boa oportunidade” quando essa regra foi votada em Bruxelas (e chumbada pelo CDS).

miguel a. lopes/lusa

7. Os cinco grandes estão de acordo numa coisa

Os fundos comunitários 20-30 propostos pela Comissão Europeia para Portugal vão ter que ser renegociados. Bloco, PCP, CDS e PSD já defenderam o veto, o PS (que tem mais poderes de veto porque está no Governo) ainda não. Mas todos prometem fazer mais pelo tema que se tornou, verdadeiramente, no alfa e ómega da campanha. Afinal, é o dinheiro (que se recebe da UE) que fala sempre mais alto.

Nota de correção: na versão inicial deste texto dizia-se que Pedro Marques "caiu num erro" ao dizer, no debate, que "o PS se absteve quando votou favoravelmente" na diretiva europeia que abria espaço à criação de um PPR europeu com participação privada. Na verdade, Pedro Marques não errou: os socialistas abstiveram-se realmente no projeto (de resolução) que permite "harmonizar as características de um produto europeu (tipo PPR) para que possa ser vendido em todo o espaço da UE". O candidato fez chegar prova disso ao Expresso, anotando que este produto é "facultativo e complementar aos sistemas públicos". Tendo razão, ficam as nossas desculpas.