Marcelo em Angola: os sinais da recandidatura e o álbum da família Rebelo de Sousa

Marcelo ama África. É um misto de entusiasmo genuíno, quase adolescente, com a memória de raizes profundas numa vida passada, apaixonada, mas é também uma prioridade política, pragmática, em curso desde o início do mandato. O jovem Rebelo de Sousa conheceu Angola em 1966, aos 17 anos, numa visita com o pai que nesse ano presidia às comemorações do aniversário do regime. Quando Baltazar Rebelo de Sousa foi governador-geral de Moçambique, Marcelo viajava para o território via Angola, e aproveitava para passear com os filhos dos governadores de ontem, de tal modo que os palácios dos governadores de hoje eram lugares familiares, como era o palácio presidencial de Moçambique (quando lá foi em visita de Estado, o Presidente moçambicano pediu-he para mostrar onde dormia quando passava lá as férias, para espanto dos diplomatas estrangeiros). Quando falou de “amor” entre os dois países para explicar uma relação que os outros não compreendem, procurou que os laços emocionais que ele sente e conhece – porque nunca deixou de os viver –, fossem mais fortes do que os traumas do passado. E aproveitou o resto para croquetes de política interna.

A comemoração dos três anos de mandato acabou por coincidir com o último dia da visita de Estado – mais uma nota simbólica numa semana marcada pelo simbolismo. É o início da reta final, para a recandidatura ou saída de cena, com elogios ao Governo em vésperas de eleições. Não deixa de ser de assinalar. O Presidente reclama a sua quota parte no sucesso do país quando diz ao Expresso que contribuiu para a criação de um clima mais “otimista” – em contraste com o ciclo anterior liderado pelo seu partido. Ou seja, lembra a António Costa e ao eleitorado, que havia outro jogador essencial para a ‘geringonça’ resultar, e estava em Belém. Se a solução resultou, os louros devem ser repartidos. Foi uma maneira de recordar e pôr na agenda um tema que tem estado menos presente nos últimos meses: a ‘geringonça’ não era apenas um tripé, porque Marcelo funcionou como o quarto ponto de apoio essencial (à direita) para a desdramatização, descrispação e para a estabilidade política que criou condições para os sucessos que a esquerda reclama. E talvez para a moderar, porque é verdade que Marcelo a foi condicionado.

No entanto, foi ao rejeitar este tipo de leitura – questionado sobre se tinha sido ele o seguro de vida do Governo – que acabou por fazer um elogio a António Costa: "O seguro de vida do Governo foi a sua base de apoio parlamentar e aquilo que fez ao serviço do país, isso é que foi o seu seguro de vida”. Ou seja: o Governo aguentou-se porque esteve bem, e o Governo esteve bem porque o PCP e o BE ajudaram o PS a prestar um serviço ao país (onde podemos ler alguma ironia, se considerarmos o valor do défice historicamente baixo, alcançado com orçamentos aprovados à esquerda).

Na projeção para o futuro, sobre uma eventual recandidatura, Marcelo também lembrou que se candidatou por o contexto estar muito à esquerda em 2105-2016 – “porque havia esquerda a mais”, e “a ponte devia ser feita a partir da direita”. E como pode ser lido isto hoje? O Presidente está à espera dos resultados eleitorais de outubro como fator de ponderação de uma recandidatura (que não garantiu e até assegurou que saberá sair de cena caso resolva ceder e calçar as pantufas). Mas como a maioria absoluta do PS parece cada vez mais uma impossibilidade, e como a preponderância da esquerda deverá continuar – resta saber como e com quem serão feitos os acordos de governação – Marcelo poderá voltar a ver o cenário de “esquerda a mais” como imperativo para um segundo mandato. Com uma agravante: se em 2015 PSD e CDS ganharam as eleições, agora o PSD está a quebrar com uma grande erosão nas sondagens e o CDS não descola. Há direita a menos. Neste cenário, continua a ser ele a figura que no regime à direita consegue equilibrar o sistema até por ser cada vez mais transversal na sociedade (no PS não está ao que parece excluído um apoio que lhe poderia ser desconfortável). Nestas circunstâncias, Belém mantém poder e influência presidencial que as maiorias absolutas mitigam.

Projeção no futuro de um balanço de três anos? Um Presidente popular a preparar a recandidatura com um braço no ombro da esquerda e uma selfie, sozinho, à direita.

JOÃO RELVAS / Lusa

O contributo africano de Marcelo para o álbum de família

Mas regressemos a África. A felicidade de Marcelo a beijar, abraçar e tocar naquela gente toda (centenas ou milhares em Lubango ou no Lobito) não é só uma emanação dos “afetos” que o Presidente cultiva em Portugal. É uma continuidade em relação ao pai, uma maneira de prolongar um passado de ligação pessoal a África em contexto democrático, que pela posição que ocupa Marcelo não pode confessar por correr o risco de ser mal interpretado. João Lourenço, Presidente de Angola, tem essa consciência: por isso lhe chamou “africanista”, como um elogio, na conferência de imprensa conjunta. Em relação a invocações do passado, Rebelo de Sousa não foi mais longe do que a recordar a casa comercial Catonho Tonho que o seu avô – que nunca conheceu –, emigrante de Trás-os-Montes em Angola, manteve no cento de Luanda nas primeiras décadas do século XX. Nunca o poderia fazer em relação ao pai, alto dirigente do regime anterior, apesar de ter mencionado os "altos" e os "muitos baixos" da história colonial.

No seu arquivo pessoal depositado na biblioteca de Celorico de Basto, Marcelo guarda dezenas de álbuns fotográficos de Baltazar Rebelo de Sousa a fazer quase o mesmo que ele faz agora – sem a mesma forma efusiva e mediática de contacto, claro, mas os tempos eram outros –, fosse em Moçambique e Angola, como governador no primeiro caso ou como ministro do Ultramar no segundo. Na biografia que escreveu do pai, Marcelo chegou a descrever essa forma de aproximação ao povo, para a qual a mãe Maria das Neves também contribuía na componente social, como uma forma de “populismo”. Tal pai tal filho, mas mais uma vez a característica acentua-se no “Ti Célito” – uma alcunha afetiva que, dado o potencial de marketing pessoal, Marcelo se esforçou por disseminar, não fossem os angolanos ter vergonha de o fazer.

Esta é a componente de gozo pessoal que o Presidente português tira de tudo isto, e que ajuda decisivamente a parte política e a agenda empresarial. Marcelo empenhou-se na normalização e restabelecimento de relações entre os dois países – um trabalho entrosado com o Governo – e soube usar a relação pessoal com João Lourenço para tirar dividendos em termos de real politik: a componente económica, que interessa a ambas as partes. Resta saber se agora removidos alguns obstáculos – como o acordo para evitar a dupla tributação – o investimento português vai aumentar em áreas não tradicionais.

Enquanto abraçava e beijava e se deixava estrafegar pelos populares – para desespero da segurança –, Marcelo mantinha o registo da permanente da campanha de “afetos” com efeitos internos, mas sobretudo vendia a imagem de Portugal: era trabalho de campo na aceitação dos portugueses pelos angolanos. A cobertura dos media locais fazia o resto: como noutros locais, o Expresso encontrou no Lobito um jovem empregado num bar de praia hiperfã de Marcelo, “um grande líder e grande professor catedrático”, fazia questões de dizer. Tinha visto em direto, nas TV angolanas, as palestras nas duas universidades, o que exige atenção e paciência – mais extraordinário ainda porque reproduzia de memória e com exatidão partes dos discursos. Um fenómeno.

Ao mesmo tempo que servia os interesses de Portugal, Marcelo funcionava como agente da consolidação do poder de João Lourenço (o que poderia ter suscitado mais críticas do que as de um responsável da UNITA à edição de papel do Expresso). Ter um líder democrático ocidental a seu lado, que o elogia como amigo quase íntimo – tanto que foi ao seu aniversário –, confere ao Presidente angolano uma legitimidade que José Eduardo dos Santos nunca teve – apesar da reverência dos sucessivos dirigentes políticos portugueses.

Com a sua habilidade, Marcelo ia deixando avisos subliminares, o que não deixava de ser arriscado do ponto de vista diplomático. Ao repetir em quase todas as ocasiões uma frase que lera no memorial de Agostinho Neto sobre o serviço dos políticos em prol do povo, o Presidente português enfatizava de forma pedagógica que os acordos assinados são para servir o povo e que o serviço ao povo é a razão de ser dos políticos, das constituições ou das leis. Para bom entendedor, basta: houve uma elite angolana cleptocrata que se aproveitou dos recursos do país, agora é tempo de mudar de atitude e de servir a população.

Ao mesmo tempo, a forma de Marcelo atuar no terreno enquadrou-se no novo registo de abertura do regime, visível desde a posse do novo Presidente há cerca de ano e meio. Os angolanos não estão habituados a esta proximidade. Ver e tocar um Presidente que é ao mesmo tempo uma estrela pop, é uma novidade e uma experiência extasiante. Isso via-se pelo entusiasmo dos populares e pelo desconforto da segurança angolana. Foram várias as vezes em que o corpo de proteção de Marcelo teve de intervir para acalmar os seguranças locais que tentavam limitar o contacto físico com os as pessoas.

Na conferência de imprensa final, Marcelo despediu-se com um “até já!”, e preferiu deixar envolvida em mistério uma nova visita. "Mesmo que soubesse não dizia. É um efeito surpresa fundamental que faz parte da vida”, disse aos jornalistas. O travesseiro do Presidente a quem ele diz confessar coisas inconfessáveis, lá saberá...