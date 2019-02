PSD: Oposição a 73,63%

Com a garantia do apoio da esquerda, António Costa entrou ao ataque à direita - "esta moção de censura nada tem a ver com a governação, mas tão só com uma medição de forças no seio da oposição". Eloisa Apolónia, d'Os Verdes, chamou-lhe "xeque ao Rio, xeque ao PSD"; António Filipe, do PCP, disse que o único objetivo do CDS foi "marcar terreno à direita"; Moisés Ferreira, do BE, explicou que a iniciativa de Assunção Cristas nasceu quando "o CDS olhou para a sua direita e viu o Estado em que o PSD está".

Que esta tarde era sobre ajustes de contas à direita, ficou resumido na perfeição por António Filipe: "esta é a moção de censura que o PSD podia apresentar mas não quer, e que Santana Lopes queria apresentar mas não pode". Bingo!

Cristas ainda murmurou uma objeção - "desengane-se quem quer ler ou tresler objetivos diversos" - mas a ideia da competição à direita marcou todo o debate da moção de censura ao governo apoiado pelas esquerdas.

MIGUEL A. LOPES/Lusa

O incómodo do PSD era evidente, e ficou ainda mais claro mesmo antes de o debate arrancar. David Justino, vice-presidente do PSD, acusou o CDS de "radicalização do discurso", encostando-o aos novos partidos de extrema direita. Considerou a moção de censura um "tiro de pólvora seca", mas concordou que o Governo "merece" censura - e, perante a evidência de que foi o CDS a ter essa iniciativa, confirmou que o PSD a votaria favoravelmente.

Com este ponto de partida, dificilmente seria um debate em que os sociais-democratas brilhassem. E fizeram tudo para evitar qualquer tipo de brilho. A começar por uma espécie de greve de zelo - dos 27 minutos que o PSD tinha para este debate, deixou 7'12" por utilizar. Todos os outros partidos utilizaram e ultrapassaram o tempo que lhes cabia. O PSD usou só 73,63% do tempo que lhe cabia. É raro. Mesmo muito raro - sobretudo, em momentos tão relevantes como uma moção de censura. Mas a relevância, claro, é um conceito relativo. Neste caso, é um conceito que o PSD não aplica.

Estilo 'PowerPoint'

Logo no arranque do debate, os sociais-democratas mostraram que estavam em serviços mínimos. O duríssimo discurso com que Assunção Cristas justificou a censura ao Governo não mereceu um único aplauso da bancada do PSD.

Os sociais-democratas só entraram em jogo quando o cronómetro marcava quase 50 minutos de debate. Mas, ao contrário do que é habitual, não foi o líder parlamentar a usar da palavra - aliás, Fernando Negrão entrou mudo e saiu calado, para além de se ter ausentado do debate durante quase uma hora.

MIGUEL A. LOPES/Lusa

Em seu lugar, falou Emídio Guerreiro, com uma espécie de apresentação de 'power-point'. Focou a intervenção no "nível do investimento público" e, área a área, ia mostrando gráficos em papel que mostravam "a degradação do investimento", "a realidade dos números" e "a realidade do fim da austeridade". Saúde, educação, infraestruturas... gráfico, gráfico, gráfico... A intervenção foi acolhida com o entusiasmo que normalmente merecem os 'power-points' (à excepção de alguns deputados à esquerda que se mostravam bastante divertidos com o desempenho do porta-voz escolhido pelo PSD).

E não houve mais PSD até à fase de encerramento do debate. Ao invés, o CDS dava tudo, fazendo com que quase toda a sua bancada se levantasse para colocar perguntas concretas ao primeiro-ministro, sobre praticamente todas as áreas da governação.

Joana e as vacas voadoras

Até que Joana Barata Lopes fez a intervenção de encerramento do PSD, e foi como se a bancada laranja tivesse levado uma injeção de adrenalina. Ou, pelo menos, aquela deputada em particular, que fez um discurso arrasador sobre a governação socialista, bem diferente do que costuma ser o tom oficial do PSD.

Área após área, da fiscalidade à administração pública, dos fogos florestais ao abandono do Interior, acusou várias vezes o Governo de mentir, de enganar e de falhar. "O que importa é que temos um primeiro-ministro que acredita que as vacas podem voar", rematou - podia ter sido um discurso feito pelo CDS, e a bancada do PSD gostou, mostrando-o com aplausos e com palmadinhas várias nas costas da deputada.

MIGUEL A. LOPES/Lusa

Mas ainda sobravam mais de dez minutos que os sociais-democratas não tinham utilizado. Antes de encerrar as intervenções das bancadas, Ferro Rodrigues ainda lançou o repto - PS, CDS e PSD tinham tempo de sobra... não gostariam de o utilizar? Na primeira fila do PSD diziam que não com a cabeça. CDS chegou-se à frente, PS também, e o PSD lá fez mais um breve discurso, sobre Saúde, pela voz de Ricardo Batista Leite.

Porém, o momento de grande entusiasmo na bancada do PSD acabou por acontecer com a intervenção do centrista Telmo Correia. O deputado do CDS passou em revista os argumentos de toda a esquerda, num tom irónico que deixou as duas bancadas mais à direita a rir à gargalhada e a interromper o discurso com frequentes aplausos.

"Radicalizado" ou não, o PSD gostou de ouvir o CDS malhar na geringonça. Mesmo que os aplausos ao CDS não estivessem no guião definido pela direção do partido.