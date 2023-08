Os mariscadores de Vila do Bispo são os super-heróis da apanha de percebes

Se fosse um filme, esta parte seria feita com duplos. Um homem agarrado a uma rocha com o mar, grande, aos pés, misto de homem-aranha e de gente, com um saco à cintura, tirando da pedra o seu fruto. O apoio é temporário. Para apanhar o percebe, são sempre necessárias as duas mãos: a que separa o marisco da rocha, com recurso a uma espátula comprida (a arrilhada), e a que o agarra e coloca no saco. Sempre de olho no mar e nas ondas.

Estar aqui é como estar dentro de uma escultura, suspensos em formações rochosas que o tempo comeu. Eles riem-se. Sabem que o que fazem não é para todos, mas para eles é natural e não trocavam este “escritório” por nada. Meia hora depois, começam a sair da água, emergindo com um volume extra, que hão de carregar falésia acima. “Nunca se deve virar as costas ao mar. E sabemos onde pomos os pés”, diz Paulo Protásio, o primeiro a chegar ao nosso porto seguro nas rochas inclinadas. Tem 35 anos e é mariscador profissional há 12. “O mar é muito…” Retoma o ritmo cardíaco, enquanto espera pelos companheiros. Depois sobe Vítor Franco. Tem 43 anos e traz o azul do mar nos olhos e uma corda debaixo do braço. Começou com o pai, também mariscador, aos 12 anos – e vai fazer o mesmo com o filho, está quase. Há duas décadas que vive da apanha e venda de percebes.

É na sede da Associação dos Mariscadores de Vila do Bispo que prossegue a faina. Quando chegamos, já Vítor e Paulo bebem uma mini e comem uma bucha de pão com chouriço. Saltam mais três caricas, e o trabalho prossegue. Despejam o conteúdo de uma das sacas na mesa, e começam a limpar os percebes. “Isto não são só duas ou três horas no mar, como se diz”, atira Paulo. É preciso escolher, embalar, entregar aos clientes. E ainda há o fato para lavar, ou fica tão seco que não se consegue vestir. “O trabalho só acaba quando chegamos a casa, como as outras pessoas”.

Voltamos a percorrer estes carreiros que parecem imaginários, não fossem os três homens de neoprene a mostrá-los. Num dos momentos do caminho, estamos numa linha de pedra, com um precipício pela esquerda, e pouco onde nos segurar à direita. Mas seguimos com a confiança de um funambulista.

O defeso nacional dura um mês e vai de 15 de setembro a 15 de outubro. Na zona de Vila do Bispo, dura três meses, até 15 de dezembro, porque está dentro do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (abrange a gosta entre Sines e Sagres). Há 80 licenças para mariscadores profissionais atribuídas pelo ICNF no parque, e muitos mais pescadores lúdicos também na apanha. E esses, a que chamam simplesmente “lúdicos”, põem-nos loucos. Porque, segundo apontam, com uma licença que custa três euros, tirada no multibanco, qualquer pessoa passa a poder apanhar dois quilos de percebes. Os mariscadores profissionais dentro do Parque Natural podem apanhar 15 quilos, sendo que no resto do país o limite são 20 (na ilha Berlenga, Peniche, há uma legislação própria também, que está a ser revista).

“Há restaurantes que compram cinco quilos ao profissional, para ter a fatura, e dez ao lúdico”, aponta o mariscador, defendendo uma quota maior para os residentes do parque natural. As multas são substancialmente maiores para os profissionais do que para “os lúdicos”, diz Dino, o tesoureiro da associação. As reivindicações não se ficam por aqui. Além de não terem seguro, porque nenhuma seguradora assume o risco da profissão, contam que, para as finanças, são “apanhadores de algas marinhas” (apanhadores de algas marinhas e outros produtos do mar) e, para a segurança social, “armadores”.

Os percebes ainda não estão todos escolhidos, e já está uma panela com água ao lume. Há quem os coza com água do mar, há quem use água a que junta sal. A quantidade de sal é importante, bem como o (pouco) tempo do marisco na água a ferver. Depois é servir. Aqui comem-se mornos. Dino conta que no Festival do Percebe há pessoas que mandam arrefecer. Abanam a cabeça. É assim que se comem. Ainda mostram nos ecrãs do telemóvel o que são percebes a sério, grandes, como apanharam aqui há tempos. Já não os ouvimos.