Em São Bartolomeu de Messines António passa “Barbie”, mesmo com a sala quase vazia, para estimar os clientes

O balcão do cineteatro, com 96 lugares, só abre para as sessões infantis. Acedemos ao piso superior enquanto decorre a última sessão da Barbie na sala, depois de 15 dias em cartaz. Estão três pessoas lá em baixo, na plateia. Um Ken gigante surge no ecrã, com bastante algazarra, enquanto António Oliveira nos convida a recostar. Havemos de descobrir depois, já sem ser em sussurro, que estas são algumas das cadeiras do extinto Cinema Londres, na Av. de Roma, em Lisboa. Mas já não descem ao sentar, porque os miúdos não têm peso suficiente (e nas cadeiras da plateia, com costas altas, não veem o ecrã).

Por vezes o grande ecrã enche-se para uma sala com três ou quatro pessoas. Que sejam oito, dez, 20, este cineteatro é enorme, dificilmente encherá. Tem plateia e balcão, cadeiras confortáveis, e até pipocas, vendidas em cones de papel. Entra-se no cinema de São Bartolomeu de Messines, vila do concelho de Silves e oito mil habitantes, por uma porta lateral. Pode parecer que está fechado, apesar das vitrines terem cartazes com cores garridas e títulos atuais. O portão de ferro, uma boca na grande fachada, há muito que deixou de ter serventia.

Não compensa ter uma sala de 262 lugares a funcionar com três pessoas. Cada bilhete custa 5 euros e não são os canudos de pipocas comprados no intervalo que equilibram. “Compensar claro que não compensa, mas temos de estimar os clientes mesmo que sejam três ou quatro para depois poderem voltar a uma sessão em que tenhamos 30, 40 ou 50”, diz António Oliveira. Até porque muitas vezes o clientes vêm de longe, das aldeias mais distantes do concelho, como é o caso hoje.

António tem 71 anos, e explora o cinema desde 1990 (com intervalos). Quando começou, a sala estava fechada há quatro ou cinco anos. Na altura aventurou-se no negócio com o padrinho de casamento, António Feliciano, o projecionista ambulante de Vila Nova de Milfontes (falecido no final do ano passado). Depois de uma interrupção, retomou em 2010. Atualmente António “toma conta” do espaço e gere o bar, numa parceria com a Algarcine, que tem cinemas em Lagos, Portimão e Sines, e é responsável pela programação.

O edifício, dos anos 1970, é de um privado. Os cineteatros da região ainda a funcionar serão todos geridos por autarquias. Em Messines, continuam a fazer-se estreias nacionais. Quando Barbie sair de cartaz, entram as Tartarugas Ninja e o Gran Turismo. Como a sala é só uma, ficaram as matinés reservadas para Leonardo e companhia, e a soirée para o filme baseado no jogo de computador. António não faz prognósticos, mas admite que os títulos cativem audiência - talvez não tanta quanto a Velocidade Furiosa.