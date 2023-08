“O Loulé Criativo quer mudar a imagem que temos do Algarve, de que nada acontece depois de 31 de agosto”

Em oito anos, o Loulé Criativo já salvou três ofícios da extinção: a empreita e o esparto, duas técnicas de cestaria, e o trabalho em cobre. Este projeto da Câmara Municipal de Loulé está sediado no Palácio Gama Lobo, edifício do século XVII no centro da cidade. Aqui decorrem os workshops, residências criativas, e as exposições – está patente, até 28 de outubro, Transformação, juntando o trabalho de oito artistas têxteis. Na loja, apresentam-se alguns dos trabalhos dos artesãos e designers. A sede do Loulé Criativo é, também, um bom ponto de partida para descobrir as seis oficinas de artes tradicionais desta rede instaladas na cidade, em espaços cedidos pela autarquia. Aqui não falta informação para essa descoberta. Antes de seguirmos o mapa, falámos com Dália Paulo, diretora municipal de Cultura da Câmara Municipal de Loulé.

Porque nasce o Loulé Criativo?

Começa pela necessidade de ter aqui um projeto de desenvolvimento local. Não é um projeto que olha estas artes tradicionais como algo do passado, mas como algo que faz sentido no território hoje. Porque temos a economia de curta escala, temos a questão dos recursos que são finitos, mas que aqui são utilizados de maneira sustentável e isso tudo insere-se num projeto mais global da câmara que é trabalhar este território do ponto de vista de o legar para as gerações futuras, com futuro. Loulé tem uma forte tradição na questão do saber fazer, das mãos, do manual, das artes e ofícios, sempre foi conhecido por ser o centro comercial daquilo que eram os produtos de qualidade ao nível do artesanato. Fazia todo o sentido ter aqui um projeto contemporâneo que olhasse para estas artes e lhes pudesse dar futuro ao nível do que é o desenvolvimento económico do território. Começou por discussões e sessões de pensamento muito participadas. O Loulé Criativo, sobretudo, surge de uma necessidade. Não surge porque estava na moda, como muitos territórios estão a fazer. Surge como uma necessidade das pessoas que cá viviam de terem aqui a capacidade de fazer artesanato profissionalmente.

Quando começaram, trabalharam com os artesãos mais velhos, ou já havia jovens a desenvolver trabalho?

Inicialmente começámos a trabalhar sobretudo com os artesãos mais idosos a perceber quem é que sabia passar conhecimento. Uma das questões básicas destes trabalhos de artífice é o conhecimento que é passado pessoa a pessoa. Não é passado numa escola, é passado no fazer. A nossa angústia era ainda encontrar artesãos que ainda tivessem a capacidade e o gosto de saber ensinar. Isso foi conseguido. Por exemplo, o mestre Analide, que era a única pessoa que sabia trabalhar o cobre. Tinha aprendido na sua juventude, mas teve uma carreira de 40 anos noutra área, e nós desafiámo-lo a voltar e a ensinar. Ele ensinou, e ensinou jovens. Sem passagem de conhecimento não há continuidade. Outro aspeto importante foi colocar os artesãos e os designers ao mesmo nível, eles são uma equipa, não há aqui o designer que concebe e o artesão que executa.