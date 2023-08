As pranchas de surf que vêm da Serra do Caldeirão

“Se estivesse junto ao mar, não fazia nada. Estava sempre a querer ir para dentro de água”. Octávio Lourenço, 48 anos, explica desta forma a razão porque é no centro de São Brás de Alportel, em plena Serra do Caldeirão, que faz pranchas de surf. Evita a distração. Mas S. Brás não foi uma escolha aleatória. A família de Octávio é de lá. Ele próprio nasceu e cresceu na vila do interior algarvio. E a Ferox, a marca das pranchas, que criou no ano 2000, tem como instalações uns antigos armazéns do avô onde, noutros tempos, se faziam rolhas de cortiça.

Ainda hoje seria mais natural que dos armazéns continuassem continuassem a sair rolhas ou qualquer outro produto ligado à cortiça – matéria prima com forte importância económica no concelho. Mas desde cedo que Octávio, um rapaz criado na serra, começou a criar uma mais forte ligação ao mar.