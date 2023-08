Ilha da Culatra: “Cada casa que é vendida para segunda habitação é um soldado perdido”

Vista de cima, é um aglomerado de casas no limite de uma língua de areia e vegetação rasteira rodeada de água – a Ria Formosa de um lado, o oceano, do outro. Ganhou o nome, talvez, desta forma da terra a fazer lembrar o mecanismo das armas de fogo. Damos esse gigante – hipotético – passo atrás, vislumbrando a Culatra à boleia de uma fotografia aérea que cobre parte da parede de um restaurante. É Sílvia Padinha quem aponta esta possibilidade de nome, entre duas garfadas numa cataplana de peixe e marisco apanhados nas redondezas.

Ela é a presidente da associação de moradores da Ilha da Culatra (AMIC). Desfia um discurso tranquilo e firme, em que realça as conquistas e os projetos de que se faz aquela comunidade. Travada a demolição das casas, num longo e mediatizado processo – “temos uma história de 200 anos, era quase arrancar as árvores com as raízes” –, enfrentam agora novo desafio hercúleo: manter a identidade. O copo está meio cheio: uma cláusula de salvaguarda impede a venda das casas para segundas habitações ou a pessoas que não sejam descendentes diretos dos residentes; conseguiram suster a voragem dos franceses pelas concessões dos viveiros, começando os culatrenses a cultivar ostras na ria, a par das amêijoas, segurando os terrenos que vinham do tempo dos avós, cativando os jovens para o negócio; abre-se agora caminho para tornar a Culatra uma comunidade energética sustentável;

“Isto tinha tudo para dar errado, mas a ilha tem um conceito de família muito enraizado. Espero que continuem assim, que não se deixem deslumbrar”, diz-nos a caminho do porto.

“Isto” é, afinal, a vida na ilha.