Cobre, barro, cestas: os velhos artesãos de Loulé voltaram a arregaçar as mangas

Ainda vamos longe e já se anuncia o labor dos caldeireiros. O bater contínuo no cobre, bater, bater até chegar à forma final. Quando chegamos à porta da Oficina dos Caldeireiros na Rua de Barbacã, a muralha do Castelo de Loulé, em frente, amplia ainda mais o som. Lá dentro está o mestre Analide, de 75 anos, e o alemão Jurgen Cramer, de 65. Professor e aluno, num batuque ensurdecedor.

O louletano logo se presta a explicar o que ali se faz – até porque a hora de almoço, sagrada, se aproxima. Põe de lado uma das partes da cataplana em que está a trabalhar, e agarra numa peça destinada a ensinar. Provavelmente foi com ela que passou o saber a Jurgen e outros três artesãos que asseguram o funcionamento da oficina. Usa um cepo de madeira, com uma providencial cova, que vai ajudando a dar forma ao recipiente côncavo, batendo o maço no metal em pancadas apressadas. “Em 1960 já era cepo para trabalhar”, diz Analide do Carmo referindo-se ao belo pedaço de madeira. Começou aos 12 anos numa conhecida oficina da cidade, a Caldeiraria Barracha, tornou-se mestre, mas aos 26 anos abalou para a Cimpor, e trabalhou durante quatro décadas na cimenteira.

“A arte de bater o cobre e o latão é muito típica de Loulé”, enquadra Teresa Mascarenhas, coordenadora das oficinas do Loulé Criativo. Os caldeireiros da cidade tinham desaparecido todos, restava Analide, que foi desafiado para voltar ao ofício e ensinar a sua arte. De cada vez que bate o cobre, tem de queimar a peça com o maçarico até ficar maleável. Nas cataplanas repete três vezes este processo, tem de dar forma aos encaixes, fazer os fechos, revestir o conjunto a estanho e terminar com uma pancada com um cunho: “Analide. Loulé”, é a sua assinatura. Cada cataplana custa entre cem e 250 euros, dependendo do tamanho. Não tem mãos a medir, até porque “os chefes de cozinha andam todos loucos a encomendar”, diz Teresa. Para Analide não é surpresa que o cobre faz a diferença, em relação ao inox – e em relação às industriais. “Mas só as faço porque a câmara dá casa, água e luz à gente. Senão cada cataplana ficava aí a uns 400 euros”.