A UNESCO abriu portas: há 35 grupos de cante alentejano na zona de Lisboa, o olival intensivo entrou nas modas, a viola campaniça... voltou

Lição número um: o cante alentejano é uma entidade viva. Isso mesmo trata de explicar João Matias, diretor do Museu do Cante, em Serpa. Um espaço criado em 2012, quando se cuidava da candidatura deste cantar polifónico aos juízes da UNESCO. A boa nova chegou no dia 27 de novembro de 2014 às 11 .17, e os homens do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa ergueram as vozes em Paris. A fotografia, o relato, a memória do tempo está aqui fixada neste espaço na cidade do distrito de Beja. Desde então, muito foi mudando.

No Museu estão identificados todos os grupos de cante existentes, no Alentejo e na “diáspora” – sendo diáspora uma designação tão abrangente que abarca a região de Lisboa, o Algarve, Paris, Canadá e Suíça. No total são, de acordo com dados de 2020, 193 grupos de cante, dos quais 35 estão na grande Lisboa. Estas contas estão, também, em movimento, e decorre nova contagem. Por isso, o painel com molduras de cortiça é preenchido com cartões com os nomes das formações, que o diretor pode pôr ou tirar. Houve grupos que não resistiram à pandemia, e outros que, entretanto, surgiram. A maior parte concentra-se no baixo Alentejo, no distrito de Beja, e são cerca de cem.

As histórias do cante e dos grupos de cante são mais que muitas. São pequenas multidões de vozes, entre 15 e 25 cantadores ou cantadoras, que gostam de cantar, de conviver. Chegam a uma tasca, ou a uma cervejaria, enchem a casa de gente e de vozes, logo surgem os telemóveis a filmar e a fotografar. Mas também alimentam rivalidades. Entre aldeias, uns dizem-se mais alentejanos que os outros, que é preciso ser alentejano para sentir o cante. Mas entretanto formaram-se grupos da “diáspora”, com cantadores de várias origens, e uma nova realidade se desenha. “Há grupos no Algarve e no estrangeiro, dois no Canadá, dois na Suíça e o Rancho de Cantadores de Paris que só tem um português. É composto por marroquinos, italianos, uma senhora russa, e outros. E cantam em português. Rompe com uma série de lugares-comuns, que é preciso sentir ao Alentejo. Há pessoas que só vieram cá uma vez…”, conta João Matias.

Com a classificação da UNESCO, o cante ganhou nova vida e novas dinâmica – nem todas pacíficas, avisa o diretor do museu. “Causa tensões porque é uma atividade muito identitária, que diz muito às pessoas, essas alterações são muito discutidas”.