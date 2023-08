Os azulejos da Basílica Real de Castro Verde contam a história da Batalha de Ourique

A Basílica Real de Castro Verde é um bom ponto de referência para quem viaja no baixo Alentejo. Agora que acabou de ser pintada de branco, destaca-se ainda mais na paisagem. Ao avistá-la, o viajante sabe que tem Castro Verde no horizonte. Localizada num ponto elevado da vila, erguendo-se aos céus, é no seu interior que se revela o seu esplendor. Nos azulejos setecentistas, conta-se a história da Batalha de Ourique. A basílica acaba de ser classificada como Monumento Nacional. Visitámo-la no dia em que se assinalou o 885º aniversário da batalha com que D. Afonso Henriques selou a conquista do reino aos mouros.

A 25 de julho não falha: de manhã, a igreja recebe uma missa seguida de romagem a São Pedro das Cabeças, onde um padrão assinala a histórica batalha. E este ano não foi exceção. À tarde, quem nos abre a imponente basílica é o jovem João. Está a assegurar as férias do funcionário do templo mandado erguer no século XVIII por D. João V, e tem a lição bem estudada.