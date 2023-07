Como a aviação sofreu na década seguinte ao 11 de Setembro

Foi uma reviravolta que pôs fim à crescente simplificação das viagens aéreas que se vivia no início do século. É impossível esquecer a imagem irreal dos aviões a chocarem contra as Torres Gémeas, no coração financeiro de Nova Iorque. Há um antes e um depois do 11 de Setembro de 2001 e o impacto foi grande na aviação — outra coisa não seria de esperar, os aviões foram a arma letal da Al-Qaeda contra a sociedade norte-americana.

“A partir de 12 de setembro de 2001, as companhias tinham de mandar com 24 horas de antecedência a lista dos passageiros que iriam viajar para os EUA, e a TAP não foi exceção”, conta António Monteiro, então diretor de comunicação da transportadora. Foi um ponto final na privacidade dos dados, e no caminho de simplificação que se estava a traçar, permitindo tornar o processo de viajar mais fácil, mais célere nos horários e mais barato, sintetiza Monteiro. Na altura, a TAP tinha um voo diário para os EUA, precisamente para Nova Iorque, hoje tem muito mais, logo o impacto seria maior.