2001: o ano em que a economia resistiu ao 11 de Setembro

Uma tragédia nunca vem só. O primeiro ano do século XXI conjugou a continua­ção do colapso da bolha das ‘dot.com’ com a surpresa do ataque terrorista da Al-Qaeda nos Estados Unidos a 11 de setembro que mataria quase três milhares de pessoas e fecharia a Bolsa até 17 de setembro.

O choque foi tremendo, recorda Filipe Garcia, presidente da consultora Informação de Mercados Financeiros. “A sessão europeia a 11 de setembro até tinha começado bem e parecia que iríamos ter um ressalto que valeria a pena aproveitar. A meio do almoço ligam-me do escritório a dizer que tinha havido uma explosão em Nova Iorque, que um avião tinha batido nas Torres Gémeas. Quando cheguei ao escritório, vi o segundo avião a bater na outra torre.” O pior viria depois: “O que aconteceu na hora seguinte foi trágico, marcante, traumatizante. Sobretudo quando quisemos falar com brokers amigos que trabalhavam na Liberty Street, no distrito financeiro. Não atendiam e eu sabia que eles chegavam cedo ao escritório.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler