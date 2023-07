A “síndrome do Booking” chegou com o Alqueva

Há décadas, a barragem de Alqueva era apenas um ‘mito’ longínquo para os locais. Foram precisos 50 anos, entre estudos e projetos, com muitos passos em frente e para trás, até à inauguração, em 2002.

O lugar mudou, as oliveiras e as azinheiras foram rasgadas pela água e agora é quase uma paisagem poética, segundo a população, para a qual Monsaraz tem vista privilegiada: como diz o cante, a cidade alentejana é a varanda perfeita para Alqueva, o maior lago artificial da Europa e um dos principais parceiros para a agricultura da região, e também para o turismo.

Nem tudo são rosas

Para os habitantes de Mourão nem tudo foram rosas, conta-nos o atual presidente da câmara João Fortes: “numa fase inicial foi sufocante para os cidadãos. Foi um dos concelhos mais prejudicados porque perdeu um terço do território, teve de relocalizar a Aldeia da Luz e perdemos algumas indústrias.”

Explica que nem os primeiros anos com a barragem já em funcionamento mudaram esse “sentimento de revolta”. Mas a partir de meados de 2017, reforçaram-se os investimentos no setor do turismo e nasceu a praia fluvial de Mourão, aumentando o número de turistas.

O Presidente João Fortes partilha com o Expresso que “Mourão foi o concelho que mais cresceu percentualmente em termos de novos Alojamentos Locais, e são praticamente todos oriundos de casas reabilitadas”.

O mesmo aconteceu no concelho de Reguengos de Monsaraz, segundo os dados fornecidos ao Expresso pela sua Câmara Municipal. Em 2012 não havia sequer registo de alojamento local e em 2022 já contavam com 174. “Todos os dias assino novas licenças para alojamentos locais, e já estamos nos 200 alojamentos”, diz ao Expresso Marta Prates, presidente da Câmara Municipal de Reguengos

Para Marta Prates, são indiscutíveis os benefícios que Alqueva trouxe ao município e ao listá-los, destaca o turismo: “antes os turistas vinham visitar o Castelo de Monsaraz, ou o centro oleiro em São Pedro do Corval, agora as pessoas vêm cá para estar, para relaxar. Há mais coisas para fazer, estamos mais preparados, o que fez o número de pernoitas aumentar”.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2019, foram registadas 62 569 dormidas no concelho de Reguengos de Monsaraz, nos dois anos seguintes sofreu uma quebra, - ainda que não muito pronunciada - por causa da pandemia. Já 2022 teve o melhor resultado de sempre: 70.129 dormidas, e a Presidente Marta Prates está confiante que este ano irá superar esses valores.

Pelos caminhos do Alentejo

Maria de Jesus Gamado é técnica de turismo na Câmara de Reguengos e guia interprete oficial da Associação Portuguesa dos Guias-Intérpretes e Correios de Turismo.

Há mais de 20 anos que faz visitas pelas terras alentejanas e diz que as mais solicitadas são à vila medieval, onde fica o Castelo de Monsaraz, depois as visitas ao artesanato, vinicultura e aos monumentos pré-históricos da região.

Segundo os dados da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em 2022, chegaram cerca de 37.745 hóspedes, para alojamentos turísticos, ao município de Reguengos e Maria de Jesus diz que desde abril que as taxas de ocupação nos hotéis e AL estão elevadíssimas. “Não está a ser fácil responder a toda a procura, os guias da Associação de Guias do Alentejo estão a trabalhar 30 e 31 dias por mês, sem folgas, para conseguir dizer que sim a todos os pedidos”.

E explica que os turistas são maioritariamente nacionais, mas que ainda chegam muitos estrangeiros vindos maioritariamente do Brasil, Espanha e Holanda, “sendo que este ano se notou um aumento enorme de turistas oriundos dos Estados Unidos da América”, acrescenta a guia.

Maria de Jesus relembra que o Alqueva e o turismo têm sido excelentes para todos os pequenos empresários alentejanos: a barragem criou novos postos de trabalho turístico, o que combate a desertificação do interior e chama turistas a visitar a região, impulsionando a economia.

É favor animar a barragem de Alqueva

Tiago Kalisvaart é operador turístico em Alqueva, tem dois restaurantes — o já bastante conhecido Sem Fim e a concessão da Praia Fluvial de Monsaraz —, faz passeios de barco e dinamiza a praia com jogos náuticos. À conversa com o Expresso, explica que “há uns 20 anos o que se podia encontrar na região era só turismo de caça, visitas ao castelo e pouco mais”.

Conta que na sua infância Monsaraz tinha um restaurante e dois hotéis, “mas a oferta foi aumentando e os turistas também. Eu chamo-lhe a ‘síndrome do Booking’”, diz. Tiago teve de adotar um sistema de reservas para os restaurantes, e afiança-nos que os passeios de barco têm sempre agenda cheia.

Filipe Ferro também é operador turístico. Tem seis barcos espalhados pelas praias da região, dois deles são para os desportos náuticos nas praias de Monsaraz e Amieira.

Ao conversar com o Expresso diz que começaram “com uns caíaques que um amigo meu me emprestou, umas pranchas de paddle e umas pequenas boias de tração”. Hoje em dia somam-lhes gaivotas, bicicletas de água, ski, wakeboard e as mais variadas boias.

Ao descrever um passeio de barco na “Alqueva Cruzeiros”, diz que passa pelas partes mais belas da albufeira e serve o lanche com produtos locais, dos seus amigos comerciantes. Conta que há uns anos, por volta de 2010, era muito difícil conseguir uma licença marítimo-turística no Alqueva, “hoje é extremamente fácil”, remata.

As estrelas do céu alentejano

Leonel Godinho é o responsável pelo Observatório do Lago Alqueva que faz diversas observações noturnas e diurnas ao céu alentejano, considerado pela UNESCO uma reserva para observação das estrelas.

Ao Expresso diz que “a maioria dos nossos visitantes têm connosco o seu primeiro contacto com a astrologia, sejam visitas de escolas ou famílias”.

Acaba por ter mais clientes nacionais, mas as percentagens estão equilibradas e tal como Maria de Jesus Gamado, destaca a escalada das visitas vindas dos EUA.

Afirma que os recursos humanos para turismo no Alentejo e no país são escassos, mas é otimista e acredita que “esta terra” vai conseguir dar resposta à enorme procura.