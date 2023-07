O órgão renascentista da Sé de Évora que os japoneses adoram

Na Sé de Évora ninguém estranha o interesse dos japoneses pelo órgão renascentista. Uma monumental estrutura, que parece suspensa, e que foi recentemente restaurada, com apoio de uma associação nipónica e do arcebispado de Évora. A história é antiga, vem de longe, mas continua viva: em 1582 a primeira embaixada que o Japão envia à Europa, a missão Tensho, faz escala em Évora a caminho de Roma. Na Sé, os quatro jovens nobres escutaram um “som dos céus”. Isso mesmo imortalizaram no diário de viagem que escreveram.

“Esse texto é fundacional da ligação dos japoneses a Évora e ao Alentejo. Ficou uma ligação simbólica e cultural fortíssima, de tal maneira que há imensas japoneses que vão visitar a Sé para verem o sítio onde os jovens japoneses estiveram no século XVI e o órgão que tocaram”, explica a Diretora Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), Ana Paula Amendoeira.