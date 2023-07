Évora capital da Cultura: contaminar a Europa com o vagar do Alentejo

No fundo, é um sonho que vai começar a ganhar forma? Paula Mota Garcia contorce-se na cadeira e sorri. A chefe de missão da Capital Europeia da Cultura Évora 2027 está sentada numa das salas da Torre do Salvador, na sede da candidatura. Um edifício histórico no centro da cidade, que o sol banha de branco desde cedo. A sua voz é pausada e parece nunca perder a calma. Tem em mãos a epopeia de levar a bom porto uma iniciativa arriscada: “Não é uma programação de compra de espetáculos, é uma programação de encomenda. Todos os projetos vão ser criados de raiz, há uma componente de risco”.

A ideia foi germinada durante a pandemia e o resultado espelha essa reflexão feita com pessoas e instituições do Alentejo. “Fizemos reuniões com residentes, não só de Évora, que cruzamos com o processo que estávamos a viver, em pandemia. A candidatura dá resposta ao presente e ao futuro e liga-se às agendas europeias. Há uma atualidade dos assuntos tratados. É uma capital europeia que não dá resposta, lança questões”, diz a chefe de missão. Inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, alterações climáticas, novos residentes e migrações são questões transversais à candidatura.

“O Alentejo pode ser uma voz no mundo e dar um grande contributo”, acredita Paula Mota Garcia. É Évora que lidera a candidatura, e está na cidade o epicentro da programação, mas esta é uma candidatura do território e um reflexo do que é ser alentejano. “Este tempo que achamos que é mais lento no Alentejo tem a ver com a forma de ser e de estar do alentejano. As pessoas estão numa relação com o universo, com tudo o que os rodeia e não num lugar de dominância. E são estas práticas de ser e de estar que podem ser um grande contributo num caminho de futuro. Nós fizemos esta candidatura num momento em que a minha geração começa a ouvir falar pela primeira vez sobre a não sobrevivência da humanidade e, de repente, olhar para o Alentejo com as práticas de contenção, de resiliência, de coexistência, todas estas palavras pareceram-nos ser a resposta que o mundo estava a pedir”, diz. A palavra Vagar surge, assim, como a súmula de um modo de vida e como mote de Évora 27. Está já espalhada por vários locais da cidade, prenunciando a mudança que ali vai acontecer.