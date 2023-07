O que nos dizem os pigmentos das iluminuras, os ossos de freiras carmelitas, as tintas dos painéis de Almada? O CSI do património responde

“Isto deve ter sido feito num convento aqui de Évora, e se foi produzido aqui existiam já materiais muito inovadores em Évora no século XVI. Qualquer pessoa que vem a Évora hoje em dia acha que é muito pitoresco, mas muito parado no tempo. Na altura era um centro de conhecimento”. Catarina Miguel está na sala de reservados da Biblioteca Pública de Évora a estudar um livro de coro com 500 anos com recurso a um equipamento portátil de tecnologia avançada. “Já viu a beleza que ressalta da iluminura?”, entusiasma-se a investigadora, explicando que o termo significa precisamente iluminar, dar luz ao texto, para que pudesse ser visto a grande distância.

Esta é a investigação que a cientista portuguesa, a primeira a entrar no Vaticano para analisar pergaminhos, tem atualmente em curso. Está a “excitar as moléculas” das iluminuras centenárias através de feixes de luz, provocando reações que lhe vão permitir perceber quais os pigmentos usados. É uma minudência que, depois de estudada e analisada (a equipa de trabalho, multidisciplinar, inclui uma historiadora), vai produzir conhecimento – e, em muitos casos, mudar a História. Catarina Miguel é uma das especialistas a nível mundial nesta área. Em 2017 mostrou que Portugal estava um século mais avançado do que o resto da Europa na produção de manuscritos. “Passado um ano, fui convidada para ir falar na maior conferência que houve nos últimos tempos de pessoas que trabalham nesta temática, organizada pela Universidade de Cambridge. Quando comecei a mostrar os resultados, eles diziam ‘mas vocês em Portugal têm estas coisas?’ Não tinham noção que nós tínhamos coisas tão boas.”

Este é um dos seus objetivos: que o conhecimento que está a gerar sirva para projetar o nome de Portugal internacionalmente. “Nós estamos habituados a dizer que as coisas italianas são magníficas, as coisas francesas são magníficas, e eu queria mostrar que naquela altura, na Idade Média, aquilo que se fazia em Portugal era tão bom ou melhor do que se fazia lá fora”, acentua.