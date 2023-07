João Ferreira do Amaral: “O Banco Central Europeu, em si, não é o ativo tóxico. É a moeda única”

“O ativo tóxico não é o Banco Central Europeu em si próprio. O ativo tóxico é a moeda única, com toda a uniformização de políticas que traz consigo”, refere ao Expresso o economista João Ferreira do Amaral num momento em que a política de aperto monetária chefiada por Christine Lagarde está sob fogo político cerrado em Portugal. “É o caso do atual combate à inflação, que se faz com aumentos da taxa de juro idênticos para um país que tem muitas das suas famílias endividadas ou para outro país em que estão mais folgadas”, exemplifica o professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.

O académico destacou-se na altura da adesão ao euro na oposição ao fim do escudo e “à perda dos principais instrumentos para que uma política macroeconómica possa ter êxito”. “Mantenho inteiramente a crítica à integração no euro”, sublinha quase um quarto de século depois. Não muda uma vírgula ao aviso que fez então sobre os principais malefícios do euro: “Por um lado, a moeda única o que faz é aplicar a mesma política monetária e cambial a todo o espaço da zona euro, tanto a Portugal como à Alemanha. Por outro lado, condiciona de tal forma as finanças públicas que estas quase deixam de ser um instrumento utilizável.” E conclui: “Só por milagre um espaço assim poderia funcionar bem.”