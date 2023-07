PRR injetou 19 milhões de euros no distrito de Viana do Castelo

Entre apoios às famílias, às empresas, às autarquias e aos demais promotores dos projetos de investimento públicos e privados previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o distrito de Viana do Castelo já recebeu mais de 19 milhões de euros da ‘bazuca’ europeia.

Segundo os últimos dados da Estrutura de Missão Recuperar Portugal - a entidade que coordena o PRR - os diferentes apoios aprovados nos concelhos deste distrito somam 135 milhões de euros.

Para já, o concelho de Viana do Castelo responde por mais de metade dos apoios aprovados no âmbito do PRR. Seguem-se Melgaço, Ponte de Lima, Monção e Vila Nova de Cerveira. Nos restantes concelhos deste distrito, os fundos recebidos ainda não superaram a fasquia do milhão de euros.

Mas o contador do PRR está em permanente atualização, subindo à medida que os projetos são aprovados e os pagamentos processados aos diferentes beneficiários públicos e privados.

Maiores projetos

No concelho de Viana do Castelo, o maior projeto do PRR é a construção da nova travessia do Rio Lima, a cargo da autarquia. Em segundo lugar, vem a Residência do Campus da Praia do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. E em terceiro lugar, o acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao nó da A28, também a cargo do município.

Em Ponte de Lima, o destaque vai para o investimento privado da Safe-Life - Indústria de Componentes de Segurança Automóvel. Em Monção, o da Isq&CTAG Automotive Technologies. E em Vila Nova de Cerveira, o da Dalphi-Metal Portugal.

Em comum, estes promotores têm o facto de participarem no consórcio GreenAuto, a agenda de inovação empresarial do PRR que visa transformar a indústria automóvel nacional, no contexto da transição atual para veículos de baixas emissões.

Em Melgaço, lidera o investimento público na requalificação da Zona Industrial de Penso, a cargo da autarquia. Em Arcos de Valdevez, o destaque vai para o CITIN - Centro de Interface Tecnológico Industrial. Em Valença, é a Residência Académica, a cargo do município. Em Paredes de Coura, o maior projeto é do Centro Tecnológico Especializado da Escola Profissional do Alto Minho Interior.

Em Ponte da Barca, lidera o projeto do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. Em Caminha, é o investimento na modernização da infraestrutura tecnológica dos equipamentos culturais públicos.