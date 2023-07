Vítor tem quatro fios de cabelo dos Beatles e um museu privado que gostava de partilhar

TIAGO MIRANDA

Todos o conhecem. Seja como dono de uma ourivesaria no centro da cidade, seja como o Beatlemaníaco de Viana do Castelo. A paixão de Vítor Coutinho é a música, com os Beatles à frente: tem uma coleção com cerca de dez mil peças ligadas à banda, entre as quais quatro mil discos. Mas deixou de as contar há um par de anos…