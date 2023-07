Há uma “micro Amazónia” em Ponte de Lima e abriga mil espécies, cercada pelo Atlântico, a ruralidade e a serra

Susana Matos

No sopé da Serra d’Arga, a poucos quilómetros do Atlântico, um pântano abriga mais de mil espécies em torno de duas lagoas, numa área protegida e fecundada pelo Estorãos, rio que desagua no Lima. A reserva ambiental planeia receber fundos europeus pelos níveis de carbono que absorve da atmosfera