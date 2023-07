O Mário de Cevide tem um sonho: quer pôr no mapa a aldeia onde Portugal começa

Quando saiu de Cevide para estudar, ficaram 20 habitantes na aldeia. Hoje, restam três. Se lhe dermos tempo, Mário Monteiro nomeia os vizinhos da sua infância, um a um. Tem 50 anos, deixou de ali morar aos 17. É enfermeiro em Ponte de Lima, mas todos o conhecem como o Mário de Cevide. É um filho da terra com raízes tão fundas neste lugar distante: estamos no topo da porção de território em que Portugal entra em Espanha no Alto Minho, o local onde foi colocado há séculos o primeiro marco de fronteira nacional e a aldeia mais a norte do país.

Quando, como hoje, Mário lá está, Cevide tem quatro habitantes, sete se levar a família. É uma conta curiosa, esta de duplicar os habitantes de um lugar com um carro cheio. É o sonho de Mário Monteiro: dar a conhecer a sua aldeia, as histórias do contrabando, do marco de fronteira número 1 e da amizade entre dois países. “Quando vejo um casal vejo dois países, quando vejo um casal e o filho deles vejo dois países e um país pequenino”, diz.

Tem as emoções à flor da pele este minhoto que nos recebe no largo da aldeia coberto de pó e suor, brincando a dizer que está de “férias no Algarve” a dar serventia de pedreiro, na obra de reabilitação da casa da família. Aproveita o tempo e o dinheiro para os trabalhos na casa de grossas paredes de granito onde viveu e onde deixou os pais quando saiu para estudar enfermagem nos Açores. Quando a herdou, a mãe avisou-o: “atenção filho, que vais herdar um comboio.”