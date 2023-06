Francisco Pinto Balsemão distinguido com Medalha de Honra da cidade de Lisboa

Francisco Pinto Balsemão vai ser distinguido com a Medalha de Honra da cidade de Lisboa , no âmbito das comemorações dos 50 anos do jornal “Expresso” . A proposta foi levada a reunião da Câmara Municipal de Lisboa (CML) esta quarta-feira por Carlos Moedas e foi aprovada durante a sessão.

No texto, defende-se o contributo de Pinto Balsemão, fundador e primeiro diretor do Expresso e proprietário do grupo Impresa, de que fazem parte o Expresso e a SIC, “para a construção e consolidação de um Portugal democrático”. Votada em regime de voto secreto, como é aliás habitual nestas distinções, a proposta teve 13 votos a favor, três contra e um branco pelos vereadores da CML, do PSD, CDS, PS, PCP, Bloco de Esquerda, Livre e Cidadãos por Lisboa.

O documento assinado por Carlos Moedas faz um breve percurso pela vida de Pinto Balsemão, começando por dizer que ela não se pode separar “da história recente de Portugal”. Cita o período de decadência da primavera Marcelista, ainda durante o Estado Novo, para lembrar que a fundação do Expresso, em 1973, marca um ponto de viragem na oposição ao regime, sobretudo depois da saída de Francisco Sá Carneiro da chamada “Ala Liberal” na Assembleia Nacional, da qual Balsemão era também parte (foi deputado entre 1969 e 1973). Aí “a oposição ao Estado Novo transita para o jornal Expresso”, lê-se no documento.

Mas é no período pós-25 de Abril que o texto se demora. A fundação do PPD, hoje PSD, a 6 de maio de 1974, “um partido estruturante que contribui para a estabilização do regime”, as alterações constitucionais que se seguiram e das quais Pinto Balsemão foi proponente, a chefia dos VII e VIII Governos Constitucionais, depois da morte de Sá Carneiro, são pontos altos da biografia do fundador do Expresso, que, enquanto primeiro-ministro, prometeu fazer “tudo para garantir a estabilidade e evitar a paralisia governativa e a insegurança política”.

“Aspiramos, coerentemente, a contribuir para que se alcance em Portugal a liberdade de informação: liberdade de informar, liberdade de ser informado”, escreveu Balsemão no primeiro editorial que assinou no Expresso, em janeiro de 73. Recordando também essa primeira edição, cuja manchete contava que 63% dos portugueses nunca tinham votado, a proposta da CML aponta o trabalho de Pinto Balsemão nos anos 90 e início dos 2000 na comunicação social, com a fundação da SIC, como essenciais “para o fortalecimento do exercício da liberdade de informação em Portugal”. E coloca mesmo que Francisco Pinto Balsemão como “figura singular na defesa de três liberdades: de pensamento, de expressão e de informação”.