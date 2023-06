Viagem ao umbigo paterno de Marcelo Rebelo de Sousa, em Celorico de Basto

Desafiado pelo autarca, candidatou-se a “Presidente da Assembleia Municipal de Celorico de Basto em 2001” e nunca “faltava aos debates”, recorda Fátima Cunha, “Fatinha”, como lhe chama o Presidente da República. As duas candidaturas presidenciais foram apresentadas em Celorico, para estupefação dos populares perante a quantidade de jornalistas. “É o único dos irmãos que mantem ligação à terra. Ainda usa uma habitação alugada em Molares, mas, agora, só cá vem mesmo para votar”, explica a diretora numa visita guiada à Biblioteca Municipal Prof. Marcelo Rebelo de Sousa. A bibliotecária do multifacetado centro cultural - biblioteca, acervo e auditório - é a guardiã das confissões do homem por de trás da Presidência. O edifício só não é um museu, apesar de conservar e expor milhares de berbicachos, notas, pessoalidades e memórias de Rebelo de Sousa. Fotografias acompanhado pelos netos, galardões de melhor comentador televisivo, cartões vários de identificação, décadas em agendas, arte africana, tabuleiros de xadrez. Dir-se-ia que Rebelo de Sousa é um colecionador compulsivo. “São centenas de medalhas e, entretanto, enviou-nos mais”, conta a diretora e portadora das chaves para os 180 mil documentos cedidos pelo Presidente da República: “140 mil são livros”. De quando em vez, Rebelo de Sousa liga-lhe para saber se já existe edição de exemplar que considere por demais interessante. “Envia-nos material frequentemente”, esclarece, que alguns pertencem à coleção pessoal, mas outros foram adquiridos para fortificarem as estantes do espaço: “Ofereciam-lhe muitos livros quando era comentador”. “O Presidente da República entende que esta terra é a sua, mantendo uma ligação muito forte, sobretudo em aspetos culturais”, interpreta Peixoto Lima, presidente da Câmara Municipal.

Recordações de Israel, retratos a óleo, teses de mestrado e de doutoramento elaboradas por pupilos portugueses, brasileiros e moçambicanos sob orientação do “Professor” Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Duas raras edições da obra magna de Cervantes. Por Rebelo de Sousa rubricados, como diretor-interino, centenas de “Expressos”, além do cartão de imprensa e edições avulsas do Século Ilustrado e do Avante. “Eram os loucos anos 80 e 90”: contextualiza-os a bibliotecária na biografia do Presidente. Desde a infância à plenitude “O neto visitou o arquivo para comprovar se o avô não cometia erros ortográficos”, recorda-se Fátima de lhe ter respondido, com um teste à disciplina de Francês avaliado em “Muito Bom”. As sebentas originais usadas pelo brilhante infante desde o primeiro ano, apontamentos aprumados e sublinhados a vermelho, no Liceu Pedro Nunes em 1959 até aos cadernos escritos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A licença de velocípede solicitada aos 14 anos e concedida pela Câmara de Cascais acompanha os passaportes diplomáticos de Baltasar Rebelo de Sousa, os do filho e os das netas. Numa sala reservada às notas do pai surgem os discursos, as agendas, os memorandos do político durante o Estado Novo. Subsecretário de Estado da Educação Nacional, Governador em Moçambique, Ministro da Saúde e Assistência, das Corporações e Previdência Social e, em 1973, do Ultramar. Baltasar anotava o grupo sanguíneo "O – RH +" e a matrícula do veículo na primeira página da agenda de bolso, quando se exilou no Brasil, após o 25 de Abril.

Alguns cadernos sobre o ultramar misturam-se em documentos pessoais, como o diploma que consagra Marcelo Rebelo de Sousa, sócio honorário do S.C. Braga. O seu rosto desvenda-se mais rebelde, menos bom aluno, nas fotografias dos passaportes emitidos em 1974. Com a família e os amigos, com Mário Soares na inauguração da biblioteca, não há uma única imagem da ex-mulher, exceto em documentos oficiais comuns. Bustos de Sá Carneiro, peças de xadrez em cristal ou talhadas nas figuras dos Lusíadas, muita arte Africana e presentes recebidos durante visitas oficiais no estrangeiro. Centenas de livros de direito, filosofia, psicologia, moral, história, disponíveis para consulta pública. Um alcorão sem tradução, uma Bíblia e duas constituições encadernadas em berloques. Todos os documentos foram carimbados pelo próprio. O espaço sobrelotado e as doações “cada vez maiores” obrigaram à ampliação do edifício, mas "o professor continuou a enviar livros”. Só os avós paternos residiam em Celorico, os pais habitaram quase sempre em Lisboa e Marcelo nasce na capital devido aos cargos públicos de Baltasar. "Marcelo Caetano iria ser o padrinho de batismo, eventualmente, não o foi", explica a bibliotecária, sobre a origem do nome pessoal de Rebelo de Sousa. Cartas, notas e desabafos Do jovem Marcelo, de 15 anos, sobram as cartas: “À minha querida mãe, única certeza neste mar revolto da vida em que amigos e amigas sobem como as ondas inquietas, do filho que, para além dos problemas e questões do momento, a guarda como constante confidente e amiga primeira entre as primeiras. Com um beijo muito sentido, do seu homenzinho”.