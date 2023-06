Estrangeiros em Braga: "Hoje não temos um imigrante, temos as três gerações da família"

As referências à integração da comunidade brasileira no concelho de Braga têm-se repetido ao longos dos últimos anos e já chegou ao outro lado do Atlântico. O Globo referiu-se a Braga como o “novo eldorado em Portugal da população brasileira” e o portal brasileiro UOL descreveu que a cidade “mais parece um pequeno Brasil”.

No Norte do país, Braga foi o concelho com a maior subida populacional (6,5%) entre 2011 e 2021. Numa década em que o país perdeu população, a comunidade brasileira contribuiu para esta tendência. Os dados dos Censos de 2021 mostram que nesse espaço de tempo passaram a residir na zona quase mais seis mil cidadãos vindos do Brasil, totalizando 7444 no ano de 2021.

Braga está ainda entre os concelhos mais jovens do país. Até que ponto é que a vinda de cidadãos brasileiros influencia o rejuvenescimento da população? “O perfil dessa população é um perfil muito familiar, com muitas crenças também, e portanto seja pela quantidade seja pela natureza dessas pessoas, acaba por ser um fator de renovação muito importante. Ao mesmo tempo, tem sido um processo de integração bastante tranquilo na cidade”, diz o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.