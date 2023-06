Galo de Barcelos, o brinquedinho que o Estado Novo estilizou e se tornou símbolo nacional. Até hoje

Quem anda por Barcelos encontra grandes peças de figurado espalhadas pela cidade, em rotundas e praças. A tradição oleira e de figurado do concelho não passa aqui despercebida, nesta rota feita de réplicas em grande escala de figuras tradicionais do bestiário, como o diabo, a cabra, a medusa ou a gigantona. Mas é o galo de Barcelos, na sua versão mais conhecida, o eleito para as selfies e fotografias de família. No Largo da Porta Nova, está um enorme galo preto de crista vermelha e corações nas asas, permanentemente enquadrado nos ecrãs dos telemóveis de quem passa. É no Museu de Olaria, a poucos metros, que parte da sua história se revela.

“Tivemos de criar um espaço especial para o galo senão tínhamos reclamações. Temos sempre de ter o galo”, assume a diretora Cláudia Milhazes. No recanto do museu a ele dedicado, hoje preenchido com várias crianças de uma escola, está uma pequena cronologia da sua história, assim como as peças que mostram a evolução que foi tendo até ao imponente galo preto de crista vermelha decorado com corações, flores e pintas brancas que ainda hoje é um símbolo de Portugal. Ao lado desta sala, está outra dedicada ao figurado de Barcelos, que também não pode faltar. Inaugurado em 1995, o Museu de Olaria, de gestão municipal, tem um importante acervo. Parte dele foi recentemente incorporado na exposição permanente dedicada à olaria de Portugal.

É nas reservas do museu que seguimos a história do galo. Um armário de madeira com portas de vidro abre-se revelando dezenas de pequenos galos, mas também galinhas, porcos, cães, patos, pombas, figurinhas pintadas de uma só cor, amarelo, laranja, rosa, tons que o tempo já se encarregou também de esbater. “É a produção inicial do figurado, que representava o galo, a galinha, o galo a galar a galinha, patos, cães, porcos. Tudo isto eram animais que viviam no quotidiano das pessoas. Estas peças eram consideradas os brinquedinhos”, explica Cláudia Milhazes. As figuras tinham uma zona de sopro que permitia produzir um apito (os chamados assobios), tonando-as objetos lúdicos destinados às crianças.