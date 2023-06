Oleiros de Barcelos estão a trabalhar para designers e arquitetos estrangeiros: "há coisas que não se conseguem fazer com máquinas"

A luz entra coada e aterra na roda que João Lourenço faz girar, numa dança de pés e mãos, obedecendo a uma melodia entranhada no seu corpo. Na roda, o barro ganha forma, gira depressa e devagar, consoante o efeito que o oleiro procura. Na sala ao lado, alinham-se várias peças acabadas de fazer. Depois de cozidas e embaladas, hão de seguir para os EUA. É assim há cerca de seis anos: toda a sua produção é feita por encomenda para designers e arquitetos estrangeiros, franceses, norte-americanos, holandeses, singapurenses. Não é o único. Os oleiros de Barcelos que produzem loiça utilitária estão a produzir praticamente em exclusivo para o mercado estrangeiro.

“Os nossos oleiros estão a trabalhar muito para países do Norte da Europa, em que a questão da sustentabilidade e dos materiais mais ecológicos se coloca bastante. Estão a produzir serviço de mesa e para confeção de alguns alimentos específicos”, enquadra a diretora do museu da Olaria, Cláudia Milhazes, apontando também a produção de vasos decorativos de exterior para o mercado dinamarquês.

João Lourenço, 57 anos, aprendeu com o avô e o pai nesta oficina na freguesia de Oliveira onde agora se mostram e escondem peças de linhas direitas e formas contemporâneas. Tornou-se mestre na roda, mas a curiosidade levou-o a fazer formações em Espanha (Barcelona e Pontevedra), onde aprendeu técnicas diferentes das que se faziam na sua casa. Começou a distanciar-se da olaria tradicional, com peças novas que ia vendendo aos amigos e conhecidos que passavam pela olaria. Foi também o olhar vivo que ainda hoje o guia, que o levou a aprender a cozedura do barro preto, muito associada a Molelos (Viseu) e Bisalhães (Vila Real), mas que historicamente também era feita na freguesia de Prado, em Barcelos. “Quando comecei só estava a fazer o sr. Júlio Alonso. Aprendi com ele, e construí o meu forno”, conta. E foi a loiça preta que lhe abriu portas para os novos mercados há meia dúzia de anos. “Quando me procuraram nesta, digamos, internacionalização, vieram atrás da louça preta. É algo muito raro até noutros pontos do mundo”.

Quem lhe bateu à porta foi o casal de designers Gabriel Tan e Paula Holtheuer, ele natural de Singapura, ela do Chile. Acabariam por fundar a marca Origin Made, em 2018, depois desta visita aos artesãos de Barcelos, inspirados pelo trabalho com o barro preto. “Achámos este material muito bonito e decidimos criar um produto contemporâneo à volta deste material e desta técnica: daí nasceu o nosso primeiro produto, a coleção Charred Vases”, conta Paula. O trabalho de João Lourenço com a Origin Made prosseguiu com mais três séries de peças, que continuam a sair da olaria de Oliveira.

Não foram os únicos.