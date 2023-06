Braga projeta o maior parque Eco Monumental do país nas Sete Fontes

No vale das Sete Fontes projeta-se o maior parque Eco Monumental português, com o executivo municipal a alavancar um plano urbanístico que prevê uma área de 90 hectares dividida em três categorias. A biosfera à superfície esconde os artefactos no subsolo que permitem estudar a história de Braga até três mil anos antes de Cristo.

Com 82 mil m² afetos ao projeto, espera-se que a área cresça e encorpe um parque polivalente de 90 hectares, distendido em três categorias territoriais: “30 de parque verde público, 30 de área florestal privada e 30 de área urbana”, com edifícios de dois a três pisos, miradouros e percursos pedestres.

Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal, considera o projeto “absolutamente estratégico” e enaltece o cumprimento das “diversas etapas necessárias” para o executar: “A suspensão do Plano Diretor Municipal, o estabelecimento de medidas cautelares, a supressão da via que atravessava as Sete Fontes e a promoção de uma discussão pública sobre o plano de urbanização”.

O projeto urbanístico desenhou-se na bissetriz de um aqueduto subterrâneo que abasteceu a cidade barroca durante 200 anos, por uma rede que se estendia ao longo de 12 quilómetros. O caderno de encargos começa a formar-se. “Das 24 Unidades de Execução, algumas encontram-se aprovadas e concretizadas”, acrescenta o presidente do município.

Se alguns passos foram essenciais para delimitar a área de parque, polémicas destoam nos verdes prados. A última foi lançada pelo atual secretário de estado do turismo, Hugo Pires, líder local da oposição socialista, que anunciou discordância, perante uma Unidade de Execução que pressupõe a construção de um prédio de 12 andares na orla do vale.

Outras Unidades de Execução resumem-se à aquisição de terreno para a composição integral do projeto. Vários hectares pertenciam a privados e segundo o autarca “assumiu-se uma postura de total diálogo e disponibilidade com os mesmos para o parque se tornar numa realidade”.