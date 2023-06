A primeira CPI à banca foi há 29 anos: o Totta/Banesto

A polémica em torno do controlo do Banco Totta & Açores pelo espanhol Banesto, a compra de ações por entidades ligadas ao banco espanhol e a existência de supostos acordos para contornar o limite de 10% que a Lei das Privatizações impunha a capital estrangeiro foi o que abriu caminho à aprovação — em maio de 1994 — daquela que viria a ser a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à banca.

O objetivo foi apreciar as condições em que se processava a privatização do Banco Totta & Açores e “os atos praticados pelo Governo nesse processo, nomeadamente no que respeita ao cumprimento dos limites legalmente impostos à aquisição de partes sociais por entidades estrangeiras”. Ou seja, saber se o Governo atuou em defesa do interesse público e se os supervisores — Banco de Portugal (BdP) e Comissão do Mercado e Valores Mobiliá­rios (CMVM) — fizeram o seu trabalho.

