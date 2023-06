Catadupa de crianças e de perguntas em aula aberta sobre jornalismo

“O mais importante para ser jornalista é ter curiosidade”, dizia o adulto de pé no palco instalado no jardim. Os miúdos, sentados no chão, pernas cruzadas, um olho no Expressinho outro na câmara da SIC que andava por ali, ouviam-no. João Vieira Pereira falou sobre jornais, jornalismo e jornalistas, sobre os 50 anos do Expresso e o valor da liberdade de expressão. E quando abriu o debate à plateia, choveram perguntas.

Não chegou a haver a timidez da primeira pergunta entre os alunos do 6º C do agrupamento de Escolas D. Dinis, de Leiria:

“É difícil ser jornalista?”

“Se estivesses atrás de uma notícia muito boa e não a conseguisses, paravas ou continuavas?”

“Quantos jornalistas tem o Expresso?”

“Como é que se faz a publicidade?”

“Quanto tempo demora a fazer um jornal?”

O diretor do Expresso foi respondendo e explicando o valor da informação e o trabalho dos jornalistas. A sessão começou com Joana Leitão, editora do Expressinho, o suplemento juvenil, a contar a história do Expresso, jornal que está a celebrar os 50 anos, em Leiria. A aula aberta sobre jornalismo decorreu no Jardim Luís de Camões, cheio de miudagem na festa no Dia da Criança. No final, todos levaram um exemplar do Expressinho para casa.