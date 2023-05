PRR aprovou 170 milhões de euros a Viseu

Empresas, famílias e demais entidades públicas e privadas do distrito de Viseu já viram aprovados mais de 170 milhões de euros ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O balanço à data de 16 de maio de 2023 revela já terem recebido os primeiros 28 milhões de euros entre pagamentos de apoios e adiantamentos aos promotores dos investimentos dos diferentes concelhos.

A maioria deste primeiro dinheiro da ‘bazuca’ europeia foi, sobretudo, para os concelhos de Mangualde (7,1 milhões de euros), Viseu (6,8 milhões de euros), Tondela (3,8 milhões de euros) e São Pedro do Sul (1,1 milhões de euros).

Os concelhos de Viseu (32%), Mangualde (24%) e Tondela (13%) respondem por mais de dois terços do investimento já aprovado neste distrito. No final da tabela estão Penedono e Penalva do Castelo, onde o investimento aprovado pelo PRR não chega ao meio milhão de euros.

Mas o contador do PRR está em constante atualização no Portal Mais Transparência, subindo à medida que os projetos são aprovados e os adiantamentos processados. Eis os maiores projetos aprovados pelo PRR em cada concelho deste distrito.

Maiores projetos aprovados

Em Viseu, os maiores projetos do PRR estão a cargo do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, seja para investir em serviços de saúde mental ou melhorar a eficiência energética dos seus edifícios. Destaque também para o projeto empresarial ViTeB - Visabeira I&D, uma infraestrutura tecnologicamente avançada para apoiar as empresas e impulsionar a sua transição digital através do desenvolvimento, teste e experimentação de novas tecnologias. Segue-se o investimento no alojamento estudantil do Instituto Politécnico de Viseu.

Em muitos concelhos de Viseu, são as empresas a liderar os maiores projetos do PRR, participando ativamente nas chamadas Agendas para a Inovação Empresarial do PRR.

Em Mangualde, é o caso da Peugeot Citröen Automóveis Portugal, protagonista da Agenda GreenAuto que visa transformar a indústria automóvel nacional, no contexto da transição atual para veículos de baixas emissões. Ou da Sonae Arauco Portugal, que integra a Agenda Mobilizadora da Fileira das Tecnologias de Produção para a Reindustrialização Produtech R3.

Em Tondela, o destaque também vai para a participação da Als Life Sciences Portugal e da SPMAQ-Soluções Projectos Máquinas na Agenda Smartgnostics. Em São Pedro do Sul, a Termalistur participa na Agenda para acelerar e transformar o turismo. Em Oliveira de Frades, a Voltalia integra o Pacto de Inovação New Generation Storage (NGS). Em Mortágua, é a Sociedade Agrícola Boas Quintas a participar na Agenda Wine and Vine. Da Agenda Sustainable Stone faz parte a Polimagra-Granitos, de Moimenta da Beira.

Em Lamego, a residência para estudantes universitários é o maior investimento municipal. Em Nelas, o destaque também vai para o investimento da autarquia na reabilitação e modernização do centro de saúde. O município de Carregal do Sal também conta com o PRR para reabilitar o centro de saúde.

Em São João da Pesqueira, lidera o investimento no centro tecnológico especializado EnoGastronómico - Vinho, Tecnologia e Hotelaria do Douro, a cargo da ASDOURO - Associação de Desenvolvimento do Ensino e Formação Profissional do Alto Douro. Os Agrupamento de Escolas de Vouzela e de Castro Daire, bem como a Escola Secundária Professor Doutor Flávio F. Pinto Resende, em Cinfães, também apostam em centros tecnológicos especializados.

Em Sernancelhe, Santa Comba Dão, Sátão, Tarouca ou Penalva do Castelo, lideram projetos de descarbonização industrial. Em Vila Nova de Paiva, Tabuaço e Armamar, os maiores investimentos são em centro de atividades e capacitação para a inclusão para pessoas com deficiências e incapacidades. Em Resende, é a Casa do Povo a investir no centro de dia. Em Penedono, lidera o investimento municipal nos equipamentos culturais.