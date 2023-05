Os painéis de Grão Vasco continuam a revelar novidades 500 anos depois

O museu de grossas paredes de pedra, granito, está a despertar. No Largo da Sé o vento ainda é frio e sopra em redemoinho, levando casacos e cabelos, mas a pesada porta de madeira está entreaberta. Entramos pela grande frincha e o Museu Grão Vasco acolhe-nos. O edifício do século XVI fecha-se como uma concha sobre um pátio central, deixando a meteorologia convencional lá fora. Aqui o que importa é controlar a humidade e temperatura das salas. Muitas das obras que aqui se guardam são óleos sobre madeira. E a madeira, já se sabe, é caprichosa.

Odete Paiva, a diretora do Museu Nacional Grão Vasco, recebe-nos enquanto vai dando discretas indicações aos funcionários que preparam a abertura do museu, dali a meia hora. Todos se envolvem nesta tarefa de manter a humidade nos níveis certos, enquanto verificam se está tudo no lugar e ligam os painéis interativos. “Fala-se muito em sustentabilidade. Nós aqui colocamos taças de água nas salas, abrimos ou fechamos janelas, e lavamos o chão para controlar a humidade. Mais sustentável não há”, diz-nos.

Quando chegamos ao segundo andar, degrau a degrau, já Odete Paiva nos explicara que aquele edifício centenário foi Paço Episcopal e Seminário de Viseu, depois juntou todos os serviços públicos da cidade, até que lá entraram obras de arte, que se espreguiçaram de tal maneira, que conseguiram conquistar todo o espaço em 1938. E, depois, entre 2001 e 2004, deu-se a intervenção de Souto Moura, adaptando o espaço a museu. A diretora aponta os elegantes rodapés de aço, os arrumos disfarçados de parede ou a discreta iluminação. “Temos os visitantes que vêm ver as obras e temos visitantes que vêm ver o edifício. Todos os detalhes foram desenhados pelo Souto Moura ou pelo Siza [Vieira]”.

Seguimos sem hesitações para sala que apresenta 14 dos 18 painéis que Vasco Fernandes, notável artista da cidade dos anos 1500, pintou para o retábulo da capela-mor da Sé de Viseu. Apresentam três narrativas: as cenas da vida da Virgem Maria, a infância de Jesus e as cenas da Paixão de Cristo. Resistiram à desmontagem da capela-mor 15 painéis – o que falta representa o Calvário e estará no Seminário Maior, em Coimbra.