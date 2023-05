Ainda há crianças nas aldeias? Há. Aqui, nas serranias de Cinfães, têm aulas de karaté e autocarro escolar gratuito

Faça sol, chuva, gelo, neve ou ventania, o autocarro sai às 7h50 de Nespereira. Durante perto de uma hora, Liliana conduz pela linha de estrada que serpenteia as aldeias e lugares desta e da freguesia vizinha, Fornelos, enchendo o autocarro com as crianças da zona serrana do município de Cinfães que vivem em locais mais isolados. “Bom dia!”, repete mais de 50 vezes, quando o autocarro vai cheio.

A primeira a entrar é Maria Inês. A miúda de cor-de-rosa despede-se da mãe e sobe, ocupando o seu lugar do autocarro. É sempre a primeira a entrar e a última a sair. Vai andar ali perto de uma hora, a ver os outros entrar, antes de se sentar na aula de inglês. É recebida pelas monitoras Mariana e Joana, que instalam todos os meninos antes de o autocarro arrancar. Apesar de morar na freguesia vizinha, apanham-na ali, à beira do caminho, porque a mãe precisa de se despachar para chegar a horas ao trabalho.

O autocarro segue em passo lento, por vezes ocupando toda a estrada. Liliana Rodrigues conduz naquele percurso há nove anos, nas curvas da serra. Vai seguindo e parando, seguindo e parando, portas e portões de casas, paragens de autocarro, cruzamentos onde alguns pais deixam os filhos. Entra a Beatriz, depois o Afonso. À pequena Cátia a mãe ainda limpa a ramela antes de a menina subir os degraus, o Duarte hoje vai faltar, o Manuel ainda vem a comer, bochechas cheias e olhos de sono. As três mulheres recebem todos com um sonoro bom dia. Guardam as pequenas mochilas e os recados, já lhes conhecem as manhas e as vontades. Ao fim de pouco tempo parece que é uma enorme família que ali vai crescendo.

Afinal é esta a sua rotina durante todo o ano letivo, nove meses por ano. As crianças desta zona do concelho de Cinfães têm transporte gratuito para o centro escolar de Nespereira, inaugurado em 2013, a grande sala de aula do pré-escolar e primeiro ciclo da zona. Este é um dos 25 “circuitos especiais” em que a autarquia assegura transporte a um total de 398 alunos de 148 lugares remotos do concelho. Em Cinfães, todos os 1350 estudantes, desde o jardim de infância até ao 12º ano, beneficiam de transporte gratuito.