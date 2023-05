João Vieira Pereira: "Queremos ser os primeiros a dar as melhores notícias"

A conversa tocou vários temas, e andou sempre à volta dos desafios do jornalismo e da liberdade de informação. Os alunos dos cursos de Comunicação e de Fotografia da escola Profissional Mariana Seixas, de Viseu, preencheram a plateia do Café Expresso, esta quinta-feira, e deixaram algumas questões sobre a importância da fotografia, a estratégia para o online e para os jovens. Foi também da plateia que foi lançada a questão de como lida o jornal com a rapidez da informação e com as redes sociais. O diretor do Expresso referiu que é importante “parar para pensar”. João Vieira Pereira disse: “Temos de largar o imediatismo. Queremos ser os primeiros a dar as melhores notícias”, referiu o diretor do Expresso.

João Vieira Pereira já lembrara o papel dos jornalistas, como garante da informação e das escolhas editoriais que entregam aos leitores, também já falara do desafio de fazer jornalismo na era da inteligência artificial e das deep fake news - a manipulação de vídeos, imagens e audios. Moderava a conversa que contou com a presença de Leonor Barata, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, e de Eduarda Macário, diretora do Diário de Viseu.