Padre João das Moedas, relíquia de Vila Real: o caçador de tesouros que “pagava as moedas aos bocados” e doou 35 mil ao museu que fez nascer

Em Vila Real toda a gente conhece o padre João das Moedas, prestes a comemorar 91 anos. Nasceu na freguesia de São Tomé do Castelo, numa família composta por 12 irmãos, no dia 13 de maio. “Passava sempre o meu aniversário em Fátima, mas agora já não posso”, reconhece ao Expresso. Um problema na anca abrandou-lhe os passos, tornou-os mais custosos, mas a memória permanece ágil e certeira, tal como a pontaria do antigo caçador. “E dos bons! Tinha uns cães maravilhosos”. Nada escapava ao faro do “magistral” Radar, de “pêlo negro e sedoso”, ou da Tricana, também “especialíssima de narizes”.

Quem torcia o nariz à mira implacável do pároco era Miguel Torga, companheiro de algumas caçadas, nas quais era sagradinho que acabavam zangados. “O senhor é o assassino das perdizes todas destas serras de São Martinho. Junta-se com o seu irmão, que é outro tal, e não lhes escapa uma. Isso não é ser caçador”, resmungava o escritor, pouco poético a escorraçar o padre sempre que este se aventurava a ir queimar cartuchos para as suas bandas. “Já vejo que o Senhor Doutor mata poucas. Mata poucas porque não pode ou porque não quer?”, provocava-o João Parente. Caçava perdizes quando tinha mais sorte, nas outras apontava a espingarda ao que lhe aparecesse à frente – uma lebre, um coelho, uma cordoniz ou uma raposa dificilmente lhe escapavam. “Se trouxesse para casa menos de oito perdizes, já vinha chateado”, confessa o padre, também professor, escritor, investigador, arqueólogo, numismata e até motard.