Miranda do Douro tem um Menino Jesus com guarda-roupa para todas as ocasiões

Parece de brincar. O Menino Jesus da Cartolinha mede 48 centímetros, tem as faces rosadas e o rosto dominado por uns expressivos olhos. As origens desta imagem do século XVIII, em madeira policromada, com um profuso guarda-roupa religioso e civil não são certas. Uma lenda fala de um herói contra os castelhanos, outra de um ideal de amor. O tempo apagou-lhe o caminho, mas a devoção continua. E o enxoval não para de aumentar.

“Nos últimos anos, há uns 5 ou 6, aparece aqui uma senhora espanhola de Barcelona. A filha não alcançava bebé e ela fez uma promessa ao Menino Jesus da Cartolinha, de que iria trazer-lhe um traje de niño em agradecimento se a filha tivesse bebé. E passado um ano a filha teve bebé e ela veio trazer a oferta da promessa que tinha feito”. Quem o conta é António Mourinho, historiador e diretor do Museu da Terra de Miranda entre 1988 e 2007. O fato que a devota espanhola levou é o equipamento do Barcelona.

É assim há anos. O guarda-roupa desta invulgar figura vai sendo ampliado à medida da devoção. O Menino Jesus da Cartolinha que ali nos contempla está vestido com o fato roxo da Quaresma, prestes a vestir o branco da Páscoa dois dias depois. Sobre o traje religioso, enverga uma mini capa de honras de Miranda, em burel, oferta de uma conceituada costureira da cidade transmontana, Palmira Falcão. “Colocámos-lhe a capa na exaltação no domingo passado, mas no inverno até costumamos colocar para as pessoas verem o que temos. Foi também uma oferta, tal como as fardas da PSP, da GNR, dos bombeiros”, diz Isabel Cordeiro. Funcionária do museu Terra de Miranda, é ela quem veste e despe o Menino Jesus da Cartolinha, e quem vai abrindo as gavetas do armário, mostrando os vários fatos que ali se guardam, longe dos olhares dos visitantes.