Comer pão com vitamina D ou queijo com “anulador” de colesterol: num laboratório em Bragança nasce o futuro da alimentação

Do desperdício oferecido por uma empresa que produz cogumelos saiu a mais recente “sorte grande” dos investigadores do Biochemcore. As sobras que iriam para o lixo permitiram-lhes extrair vitamina D – aquela que “consumimos” quando estamos ao sol.

Primeiro, resumiram-na num extrato líquido; só depois num pó que facilmente se confunde com uma farinha branca. E dali pensaram como poderiam trabalhar com outra empresa local que estivesse interessada em introduzir vitamina D nos seus produtos e, assim, criar um alimento com valor acrescentado.