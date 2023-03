Burocracia, atrasos na ferrovia e comunicações travam avanço da logística na Guarda

Mercadoria que depois de chegar dos portos fica a aguardar expedição na Plataforma Logística da Guarda, onde estão sedeadas várias empresas, algumas das quais funcionam como entreposto aduaneiro, estatuto que evita custos adicionais e faz o desalfandegamento. Acresce ainda a possibilidade de as mercadorias, ultrapassado o tempo de depósito, passarem à situação de entreposto, sem necessidade de movimentar fisicamente as cargas.

O futuro Porto Seco da Guarda será gerido pela Administração dos Portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo que detém a concessão do terminal ferroviário da cidade, o que permitirá duplicar a capacidade de carga de contentores.

A Guarda quer ter o primeiro porto seco do país, uma plataforma que tira partido das autoestradas e ferrovias que cruzam a cidade, um hub logístico que está a marcar passo: faltam ligações informáticas com a Autoridade Tributária para facilitar a circulação de mercadorias, comunicações que acelerem os negócios das empresas da região a que se junta o atraso nas obras da Linha Ferroviária da Beira Alta.

João Cardoso, diretor da Coficab na Guarda e responsável mundial de tecnologia do grupo tunisino especializado em cablagem, reconhece que na “industria a localização do nosso país é uma desvantagem competitiva importante pois estamos longe do centro industrial da Europa e os custos logísticos atuais retiram competitividade nesse mercado às empresas portuguesas”. Existem, no entanto, “formas expeditas de aproximar o nosso país do centro da Europa e estando a Guarda na interceção das ligações Norte-Sul-Europa , penso ser esse o local mais adequado para se avançar com uma plataforma logística nacional , que seria concretizada através do também tantas vezes prometido Porto Seco”, esclarece o responsável.

A Plataforma conta 196 lotes de várias empresas e um parque para servir o transporte internacional rodoviário de mercadorias.

“Empresas que empregam milhares de pessoas, com capacidade de desenvolverem inovação e tecnologia”, explica Carvalho Rodrigues, antigo presidente da Assembleia Municipal da Guarda. Carvalho Rodrigues, o físico que criou o primeiro satélite português e que foi diretor de ciência da NATO, alerta, contudo para as falhas “na cobertura da rede móvel, com zonas onde não há qualquer sinal”. E não dispor de redes de comunicação “é uma entropia para as pessoas e para as empresas”.

A ligação entre a Plataforma Logística e o Terminal Ferroviário é outra das preocupações.

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo tornou público um investimento de 11 milhões de euros no terminal ferroviário da Guarda, que deverá funcionar com o estatuto aduaneiro e transitário de porto seco. A proximidade com Espanha permitirá o processamento de mercadorias, por via ferroviária, entre todos os portos marítimos nacionais e a Europa.

Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, tem alertado para o atraso nas obras da Linha da Beira Alta que “condicionam o início da operação do Porto Seco”

As obras deveriam ter ficado concluídas em 2022 e só devem ficar terminadas em novembro.