Guarda: Expresso 50 anos a 1056 metros de altitude

“Esta é a primeiríssima”, disse Francisco Pinto Balsemão. chaiman do grupo Impresa e fundador do Expresso perante a capa de 1973. Acabara de cortar a fita azul que oficialmente inaugurou a exposição dos 50 anos do Expresso na Guarda, a cidade mais alta de Portugal.

Instalada na Praça Luís de Camões, também conhecida por Praça Velha, a mostra foi inaugurada pelo fundador do Expresso e pelo presidente da câmara, Sérgio Costa.

"Ao passarmos pela exposição visitamos, recordamos, muitas das grandes notícias que foram os últimos 50 anos de evolução democrática deste país", sublinhou o autarca, destacando “a contribuição do Expresso para o desenvolvimento económico, social e democrático”.

A exposição está na praça onde o bisavô de Francisco Pinto Balsemão, Francisco António Patrício, viveu. Uma casa, atualmente em ruínas, mas com um projeto de reabilitação no horizonte, Sérgio Costa não quis adiantar o que vai receber aquele imóvel de que apenas restam as paredes de granito, garantindo que será preservada a arquitetura.

Depois da visita guiada às 50 capas pelo diretor do Expresso João Vieira Pereira, a comitiva que se juntou no coração da cidade, aos pés da Sé da Guarda, seguiu depois pela Rua do Comércio, encaminhando-se até ao Jardim José Lemos, onde foi inagurado o Banco Expresso.