Uma tuna de seniores para espantar a idade ao som do Limoeiro, do Entrudo e das Saudades da Beira

Todas as quintas-feiras trepam até ao último andar do Cineteatro Avenida, no centro da cidade. A chegada à sala de ensaio implica uma viagem de elevador e dois lanços de escada a pé. Na sala vão deixando malas e casacos em cima das cadeiras, e vão-se alinhando numa meia-lua. Dão à língua, falam da vida, afinam a garganta e os instrumentos. Já estão assim, instalados, ávidos por aquele momento, quando o professor Fábio começa a chamada: “António Carvalho. António Pereira, Arminda Teixeira, Aurora Carmona…”. Estou aqui. Aqui. Aqui. Não veio, está doente – o mais velho da tuna, com 86 anos. A chamada segue até Ventura Mendes. Há 47 presenças neste ensaio da tuna sénior da Universidade Sénior Albicastrense (USALBI). Cabelos brancos, rugas, olhares vivos, lábios e unhas pintadas. Logo avançam para o hino da tuna. “Esta tuna representa a nossa universidade Somos de Castelo Branco, a nossa linda cidade” O grupo ondula ao ritmo da música.

José Fernandes

O hino foi escrito por Antónia Dias de Carvalho no início da tuna, há 17 anos. Antónia tem 84, é baixinha, discreta e sabe impor-se quando é preciso. Escreve poesia, tem um livro publicado com as memórias de uma infância pobre, a ida para Lisboa para casa de uma tia, trabalhando de dia e estudando de noite, o Curso Geral dos Liceus e o Curso Complementar, antes de se tornar professora de corte e costura. Seguir-se-ia a entrada no Colégio Militar onde foi costureira 20 anos - e há-de ter sido das boas porque só louvores recebeu cinco. Antónia faz questão de levar para o ensaio o porta-estandarte da USALBI, com os símbolos da tuna, que costurou em tecidos brilhantes. Quando regressou a Castelo Branco, depois de se reformar, a universidade senior tornou-se uma espécie de segunda casa. Ali tem amigos, preocupações, e a certeza de uma hora de alegria pura todas as quintas-feiras. Não é a única. Os lugares estão marcados há anos, tantos quanto levam de tuna. Uns chegaram no início, outros foram entrando. Há sempre lugar para mais um. Cantam e tocam sob a batuta do professor Fábio, que podia ser neto deles todos. Tem 29 anos e tem aqueles avós todos há cinco anos. Dá aulas de música no pré-escolar e à tuna sénior – “é dos zero aos seis e dos 65 para cima”. Bem-disposto, vai encaminhando o ensaio. “É uma alegria e um desafio muito grande”, diz. A tuna é um dos grupos da USALBI, que tem 700 alunos e polos na cidade e em todas as freguesias de Castelo Branco. Para além da música (também há grupo de cavaquinhos, adufes, fado), há aulas de variadíssimas disciplinas (42), de cursos de línguas a jornalismo, passando por chi kung, pilates ou zumba. O projeto da autarquia, é gerido pela Associação Amato Lusitano, e tem como objetivo promover o envelhecimento ativo com qualidade de vida.

“Agora só as vozes. lailarailailai, quem seria a caiadeiraaaaa”. A viagem pelo cancioneiro tradicional começa pelo Entrudo, de José Afonso. A tuna avança em conjunto. Ao sinal de Fábio. “Outra vez, não se precipitem a respirar”. Continuam com Limoeiro. Depois Moleirinha, Ciranda. Quem dá a entrada para todos os temas é Maria de Lurdes, com quatro pancadas na pandeireta. Há 15 anos que tem nas mãos essa responsabilidade. 1,2,3,4 pancadas, a que responde o bombo do Sr. Ventura, do outro lado da meia-lua humana. Maria de Lurdes Oliveira está há 15 anos na tuna. Depois de uma vida de trabalho na Função Pública, quis aprender coisas novas. “Eu quero é mexer-me”. O Sr. Ventura do bombo está ali há quatro anos (e também joga hóquei em campo, trata logo de dizer). “O senhor que cá estava não tinha tempo, faltava muito e este é um instrumento que parecendo que não, faz falta”. Veio contagiado pela mulher, Celeste, que está sempre vigilante de olhos semicerrados do outro lado do grupo. Ainda ensaiam Ponte do Guadiana, ora vozes ora instrumentos, depois o tema todo. A hora de ensaio estava esgotada e o professor Fábio já se despedia da “maltinha”, e eis que se ouvem as reclamações: E as Saudades da Beira? “Se não tocar Saudades da Beira eles batem-me”. E seguem, embalados. Talvez as vozes estivessem mais aquecidas, o tema mais ensaiado, mas foi aqui que a tuna se elevou mais alto que o telhado do anfiteatro. “É de sermos albicastrenses, querida. Cantamos isto desde pequenos”, diz Celeste. “Agora sim, agora está tudo". A meia-lua desfaz-se, continua a pôr-se a conversa em dia, as violas, os ferrinhos e a pandeireta no saco. Para a semana há mais.