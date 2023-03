Há já várias décadas que Portalegre é o distrito onde vivem menos pessoas no país e, com a perda de população ao longo do tempo, é agora o que está mais próximo de ficar abaixo dos 100 mil habitantes. Segundo os Censos, o distrito alentejano tinha 104.923 residentes em 2021 e quase todos os seus concelhos perderam mais de 10% população na última década.