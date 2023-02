PRR em Portalegre: milhões da bazuca só chegaram a três concelhos

O distrito de Portalegre já recebeu uma média superior a €300 por habitante no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), entre pagamentos de apoios às empresas, às famílias e aos demais promotores dos investimentos públicos e privados a concretizar até 2026.

No início desta semana, o Portal Mais Transparência registava acima de €32 milhões de pagamentos no Alto Alentejo. Mas a maioria do dinheiro surge contabilizada nos concelhos de Portalegre (€18,9 milhões), Ponte de Sor (€8,8 milhões) e Campo Maior (€2,1 milhões).

Até então, nenhum outro concelho do distrito de Portalegre passara a fasquia do milhão de euros no que toca a pagamentos da ‘bazuca’ europeia. Em Monforte, Alter do Chão, Fronteira, Avis e Arronches, nem sequer €100 mil foram injetados neste ano e meio que leva o PRR.

Estes dados do Portal Mais Transparência estão em constante atualização. O contador do PRR sobe à medida os adiantamentos da ‘bazuca’ europeia são processados às empresas, famílias e demais entidades responsáveis pela execução dos investimentos no terreno.