Delta Cafés: do pequeno armazém ao império que hoje emprega 3800, construído nas terras alentejanas de Campo Maior

Se caminhar pelas ruas de Campo Maior, no distrito de Portalegre, e pronunciar o nome Rui Nabeiro, é pouco provável que a reação seja de desconhecimento ou indiferença.

“Eu acho que toda a população de Campo Maior vê na sua figura um exemplo”, diz ao Expresso Luís Rosinha, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, acrescentando que existe uma “relação mútua de grande amizade, carinho e respeito pelo senhor Comendador.”

Mas para os leitores que não são de Campo Maior, o nome próprio pode não soar à primeira, mas o da empresa soará: grupo Delta, sim, o café.

O Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro é o fundador do Grupo Delta e do grupo Nabeiro, que detém todo um conjunto de variadas empresas, nas mais distintas áreas.

A marca Delta Cafés foi criada em 1961, “num pequeno armazém com 50 metros quadrados” como está descrito no site da marca.

O pequeno armazém escolhido ficava em Campo Maior, uma vila do distrito de Portalegre, - terra natal de Rui Nabeiro - região que retém cada vez menos habitantes e, por consequência, menos mão de obra. A população está envelhecida, mas são os mais velhos que bem se lembram do pequeno armazém.

O Presidente da Câmara dessa vila, sublinha que tem apenas 39 anos, mas que se lembra, quando era muito pequeno, de “seguir no autocarro para a Herdade das Argamassas, com a minha mãe que ia trabalhar na fábrica da Delta, chegava lá e trocava com a minha tia, era a vez dela de tomar conta de mim. Recordo-me que onde existe hoje um império de fábricas, naves e serviços, na altura era praticamente só uma pequena nave”.

Ao conversar com o Expresso, o Comendador Rui Nabeiro, partilha que “não a erguia em mais lado nenhum”. Acrescenta, nostálgico, que “começámos seis a trabalhar e agora são cerca de 3800 trabalhadores, praticamente todos aqui da vila”.

Rui Nabeiro tem agora 91 anos. Continua a trabalhar no grupo cuja administração é composta por membros da sua família. É por ele que continuam a passar a análise de amostras e a compra do café, “ainda estou aqui, arrumado ao meu trabalho e à minha família”, diz alegremente. O cargo de presidente executivo é agora ocupado pelo seu neto Rui Miguel Nabeiro.

Da Torrefação Camelo à Delta Cafés

“A minha família já tinha uma empresa, a Torrefação Camelo, que estava dedicada somente ao mercado para Espanha”, explica Nabeiro ao Expresso. E foi nesta empresa que o seu caminho de empreendedor deu os primeiros passos. Começou a trabalhar ainda muito novo e assumiu o cargo de diretor com apenas 19 anos. Mas Rui Nabeiro queria mais, por isso fez nascer a Delta.

Conta ao Expresso que nem tudo foram rosas, “foi difícil, o capital era pouco e entrar no mercado foi desafiante”. Numa fase inicial tinha “um moço até com muita categoria para vender”, mas acabou por desistir depois de ouvir tantos “nãos”.

Por isso, Rui Nabeiro tomou o lugar e optou por priorizar os transportes e alojamentos para os trabalhadores (que ainda hoje estão em funcionamento), fazia convívios na fábrica para toda a população e foi recebendo algumas ajudas.

Os seus primeiros trabalhadores eram quase todos reformados que “recebiam uma miséria de reforma, à volta de duzentos e poucos escudos, por isso em vez de irem para o campo trabalhar, vieram para a fábrica”, relembra Rui Nabeiro.

“Houve muitas vezes que disse que ia desistir, mas acabávamos sempre por seguir em frente e conseguimos. Criei uma empresa minha, dos meus e de Campo Maior”, partilha com o Expresso.

A vila de Campo Maior cresceu a par com a empresa Delta Cafés. Existe uma grande percentagem de trabalhadores da fábrica que habitam a vila, “há famílias inteiras a trabalhar para o Grupo Nabeiro”, explica Luís Rosinha.

Diz que “é-lhe dado um grande reconhecimento [ao Comendador Rui Nabeiro], porque quis criar na terra dele um grande império, e conseguiu. Fez com que Campo Maior fosse um ponto distinto no mapa de Portugal.”

Rui Nabeiro e os campomaiorenses

Os títulos “comendador”, “doutor honoris” ou “Cônsul” contrastam com o perfil humilde com que se apresenta.

Segundo o Presidente da Câmara “o Senhor Comendador encara os funcionários e a restante população como ‘sendo todos da mesma casa’, como ele costuma dizer.” Admite que está sempre presente nos bons momentos, mas especialmente nos maus, onde procura ajudar em todas as vertentes.

Rui Nabeiro não gosta de falar de si próprio, mas acabou por contar ao Expresso uma história recente, “eu caminho na rua e as pessoas dirigem-se muitas vezes a mim. Ainda no outro dia fui chamado por quatro ou cinco senhoras, porque me queriam conhecer a custo e eu gosto sempre de cumprimentar e ficar a falar com as pessoas.”

Diz que antigamente dormia com todos os seus irmãos nos mesmo quarto, eram cinco ao todo. E é, maioritariamente, por isso que ajuda tantas famílias em Campo Maior.

Mesmo numa altura difícil para a fábrica, por causa do aumento generalizado dos preços, diz ter fé de que tudo vai correr bem, “não estamos a crescer como costumávamos, […] mas caminhamos por uma estrada segura e isso faz-se com muito equilíbrio.”

O Presidente da Câmara de Campo Maior, no final da conversa com o Expresso, deixou um grande agradecimento “ao Senhor Comendador por estes anos todos de partilha, ensinamento, de liderança e de presença dentro das casas e das vidas de todos os campomaiorenses.”

Diz falar em representação de todos os habitantes da vila que sentem, como ele, que existe “uma clara diferenciação naquilo que se costuma ver da relação entre patrão e empregado.”

A Delta Cafés fez com que Campo Maior se distinguisse entre as tantas vilas portuguesas e Rui Nabeiro tornou-se um exemplo para todos os campomaiorenses.