Exposição “Eu e o Expresso”, em Santarém

No quadro das comemorações dos 50 anos do Expresso, pedimos a outras tantas personalidades dos mais diversos setores de atividade e de diferentes gerações que criassem uma imagem baseada na primeira letra do nome do jornal – a letra E – e contassem, numa frase, o que representa para si o jornal.

Da economia à literatura, da música ao desporto, da política às artes, as 50 personalidades personalizaram o seu E e revelaram qual a importância que atribuem ao Expresso e de que modo se relacionam com o jornal.

A biblioteca na sala de leitura Bernardo Santareno, em Santarém, recebeu a inauguração da Exposição “Eu e o Expresso” | 50 personalidades ligadas ao Expresso. Ficará exposta até 22 fevereiro.

Francisco Pinto Balsemão é o fundador do Expresso e a primeira personalidade da Exposição. Em março, abrimos a Exposição a todos os leitores e assinantes.