Mercado de Santarém vai ter música e legumes

Quando se mudaram provisoriamente para um espaço cedido pela autarquia de Santarém junto à Casa do Campino em agosto de 2019, os vendedores do Mercado Municipal de Santarém estavam longe de adivinhar que mais de três anos depois ainda ali estariam. Sucessivos atrasos na obra levaram a que os trabalhos apenas agora tenham uma perspetiva de conclusão, no mês de marco. Segue-se o concurso para a concessão e só depois acontecerá a abertura de portas do mercado municipal, edifício do arquiteto Cassiano Branco dos anos 1920, renovado e com nova vida.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler