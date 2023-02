Há um mês que Francisco Pinto sai uma ou duas vezes por semana para pescar lampreia e volta com os baldes vazios. No restaurante familiar, que gere com a sogra e a mulher, em Ortiga, à beira da barragem de Belver, distrito de Santarém, a lampreia que se serve por estes dias é praticamente toda francesa. “60% da lampreia que usamos é de fora, de França. Lá se arranja uma ou outra da Figueira da Foz, aqui do Tejo pouquíssima coisa, meia dúzia delas”. E no seu barco ainda não apanhou nenhuma. “Ainda não me estreei”, diz, sorrindo, enquanto encolhe os ombros.

No restaurante A Lena, fundado pela sogra de Francisco há perto de 50 anos, a sala está cheia e fumega com os odores das travessas e das vozes de grupos de amigos do tacho. É quarta-feira e mesmo assim há peregrinação à lampreia. Num dos grupos estão clientes que ali vão desde o primeiro dia. Há décadas que não dispensam a lampreia confecionada pela Lena da Barragem, como também é conhecida. No início o restaurante era mais pequeno, e a esplanada feita na sombra das árvores. A estrutura cresceu e ali acorre gente de todo o país, alguns chegam no comboio que vai de Lisboa e para às 12.25 no apeadeiro da Barragem de Belver, mesmo ao lado.

nuno botelho

A ‘Ti Lena’ encaminha-nos para a mesa no meio da sala e logo vai dizendo que quem sabe de lampreia é o senhor que, na mesa do lado, se banqueteia com a iguaria que leva a fama da casa aos quatro cantos do país: “Não vale a pena esconder, a lampreia vem de França”. Manuel Garcia, aquele homem grande que se debruça sobre o prato, promete, mal despache o repasto, contar-nos como as vai buscar a França e vende em Portugal, há 33 anos. No fundo estava ali a comer parte de uma lampreia que ele próprio trouxera da região de Bordéus. Toda a gente o conhece e mete conversa com ele. Manuel a todos responde, conta e escuta histórias, e é quase certo que faria negócio se lampreias tivesse para vender. “Sou a única pessoa a ter lampreia no país há mês e meio praticamente, mais ninguém tem”. Ligam-lhe do Minho, de Lisboa, do Porto, do Algarve, não tem mãos a medir.

Preparava-se para seguir para França no fim de semana para ir buscar lampreia. Só iria quando tivesse a segurança de as poder trazer em quantidade, para compensar a viagem no seu carro-viveiro. Tem fornecedores em Bordéus e no Vale do Loire, contactos antigos dos tempos em que ali foi emigrante. Já chegou a trazer às 500 por semana, agora dá-se por satisfeito se conseguir 150. Em França, na região de Bordéus, o governo impôs restrições à pesca em novembro para preservar a espécie, e isso também afeta toda a cadeia de valor. Seja como for, Manuel Garcia garante que “a lampreia não para nos viveiros”, e que em duas horas, ou menos, esgota o stock que traz em cada viagem.

nuno botelho

“Estou a ser insultado por pessoas a quem não consigo entregar lampreia, só estou a entregar aos meus melhores clientes para que a casa deles não vá abaixo”, diz-nos este negociante de lampreia, que garante passar fatura e trabalhar com organismos franceses com alvará, tal como ele. A lampreia chega viva aos restaurantes, como A Lena, que acabara de assegurar “à rasca” as necessidades para os próximos dias – também ela insultada por alguns clientes quando diz o preço da dose (já lá vamos).

Manuel Garcia diz que a lampreia está a 50 euros o quilo, mas Francisco sabe de quem tenha dado 150 por uma lampreia comprada a um pescador no Rio Minho. “Estamos a voltar ao antigamente, em que a lampreia era para ricos. Quando comecei, o meu pai já era pescador e a lampreia era só para pessoas com poder de compra. Mas depois houve anos em que houve muitas e o preço baixou muito, era corriqueiro. Agora voltou ao antigamente”, diz Francisco Pinto.

Família de pescadores já vem do tempo das invasões francesas

Também Manuel Garcia tem a vida ligada ao rio. A sua família de pescadores nascidos na margem do Zêzere e do Nabão, vem de “antes do tempo das invasões francesas”. Manuel repete a história de como os seus tetravós queimaram os barcos, que eram o ganha-pão deles, para as tropas de Napoleão não passarem o rio e irem saquear Tomar. Apesar do gesto heroico, os familiares de Manuel não impediram o curso da história. Já Manuel teve de emigrar e viveu 25 anos em França, onde trabalhou no restauro de Monumentos Nacionais, como o Phare de Cordouan, onde trabalhou nove anos. Diz o nome no seu melhor sotaque francês. “Veja lá na internet, é o mais bonito farol do mundo”.

Aos 72 anos, negoceia em lampreia e continua a ir ao rio, tentar a sua sorte, sem sucesso. Ninguém sabe exatamente o que se passa, o ano passado atribuiu-se a escassez à seca, mas este ano o rio corre gordo. Francisco atribui a “fatura” do que estão a pagar à poluição do Tejo. Há sete anos, foi construída uma ETAR, mas apesar de a água estar “espetacular, sem sabores nem cheiros”, o mal está feito: “O que se estragou em dois anos, demora uma década ou duas ou três a recuperar. É preciso intervenção humana, as espécies que se perderam deviam ser reintroduzidas e não se está a fazer nada nesse sentido”. Além disso, foram criadas zonas de reserva de lampreia, que seriam suficientes caso todos as respeitassem. Mas isso não acontece, dizem-nos estes e outros pescadores. Falta fiscalização.

"Enquanto houver uma lampreia, não há ninguém que a queira proteger"

“Vêm proibir a pesca durante dois meses para que haja mais peixe para a desova. Aqui no Tejo, enquanto houver uma lampreia, não há ninguém que a queira proteger. Os clandestinos vão em maio, junho, e julho e apanham na mesma. É um crime!”, diz Manuel. Além de ser negociante e pescador, vê-se que tem um fascínio pela lampreia: “A lampreia é única, não pode haver falcatrua. Atualmente, na Terra, deve ser o único bichinho genuíno. Isto é uma aventura na Terra com mais de 400 milhões de anos. Dinossauros já foram e a lampreia ainda cá está”.

O ciclo de vida das lampreias, de sete a nove anos, não pode ter interferência do homem: desovam no rio, e ficam ali cerca de dois anos. Depois, “mais fininhas que um lápis, elas vão para o mar para lá passarem mais cinco a seis anos de vida, até estarem com um quilo ou dois quilos, alimentando-se do sangue dos outros peixes, pouco importa se é tubarões, se é baleias, se é sáveis, se é salmões”. Depois voltam a subir o rio. Ou voltariam.

nuno botelho

Tal como Francisco e Manuel, muitos pescadores que por esta altura palmilham o Tejo e seus afluentes à procura da lampreia voltam sem boas notícias. Na Aldeia do Peixe, em Benavente, toda a toponímia é sugestiva. A Rua dos Pescadores desemboca no rio Sorraia cruzando a Estrada das Enguias. O caminho termina numa ponta da aldeia avieira, com o alcatrão a dar lugar a areão numa pequena enseada. O sol retoca as cores do rio e da Vedeta do Sorraia, uma pequena embarcação de pesca presa junto à margem. Ainda se veem alguns destes barcos, as bateiras, nos rios da região. Vêm de pais para filhos e conservam os sinais de um passado ligado ao rio, embora agora com uma história bem diferente. Se antes se vivia da pesca e estes barcos eram também casa, e o sítio onde nasciam e se criavam os filhos, hoje são uma memória do passado, conservada pelo carinho dos descendentes.

É o caso de João Ferreira, que avistamos no meio do rio. Ali o Sorraia aconchega-se entre as duas margens, de modo que, depois do nosso aceno, com dois ou três impulsos de uma vara, o pescador faz deslizar a pequena embarcação até esta margem. Num balde preto traz um fundo de enguias, numa caixa meia dúzia de barbos. Enguias nem vê-las. “O Sorraia está uma vergonha, está fechado com jacintos. Dantes, íamos até ao Couço de barco, agora andamos só aqui neste pedaço”, diz, apontado o serpentear do rio para a esquerda e para a direita, talvez uns 200 metros entre duas curvas da água. No tempo dos avós era a fartura de sável e lampreia. O pai seguiu a profissão, mas João, 65 anos, já teve de se dedicar à construção civil para arranjar sustento. Agora pesca para si, e nos dias em que o rio é generoso vende qualquer coisa.

nuno botelho

Mais a sul, noutra aldeia avieira à beira de um Tejo engalfinhado de água e de vento, não há pescadores na faina. Se na Aldeia do Peixe a alvenaria apagou os sinais das construções em madeira originais, em Caneiras, às portas de Santarém, ainda há muitas casas em madeira, embora o tijolo já marque a paisagem. Ali ainda há quem pesque, mas o pequeno núcleo urbano, agora, junta residentes e quem ali tenha casa de férias e fim de semana. José Vieira é outro herdeiro de uma bateira, a que acoplou um motor para poder navegar no Tejo. A embarcação era dos avós, mas eles nunca nela pescaram robalo, peixe de mar que há cinco anos começou a assomar ao Tejo, em Santarém, por causa da elevada salinização das águas.

Os avós de José também nunca pescaram um siluro, muito menos com 43 quilos, como o que o neto conta ter apanhado. Este megapredador é outra ameaça à lampreia. Já Francisco, em Belver, nos falara deste peixe-gato, que também deu cabo das bogas. Vai pescando lúcios e barbos, que hão de chegar ao prato no restaurante onde a Ti Lena e a filha Fátima cozinham. Mas não há nada como a lampreia. “Já me insultaram e já me desligaram o telefone quando disse o preço”, conta a Lena da Barragem. A dose de lampreia, com entrada sobremesa e café são 40 euros. “As pessoas têm de cá vir de propósito e temos de ter isso em conta, e lucrar praticamente zero”, diz Francisco. Mais dia menos dia, volta ao rio. “Se apanharmos alguma, a primeira comemo-la nós”.