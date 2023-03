Rui Veloso: o pai do rock português (um dos 50 mais influentes das últimas décadas)

Quando, na década de 80, se começou a falar num fenómeno que, à falta de melhor, se designava como “rock português” houve uma plêiade de grupos musicais e de intérpretes com as mais diversas características. Contudo, a maior parte destes era aquilo a que nos anos 60 se chamava “grupos de um só êxito”, isto é, apareciam, gravavam, alcançavam um efémero estrelato e depois desapareciam para sempre.

Chamaram a Rui Veloso o pai do rock português, título com o qual o músico nunca se terá entusiasmado por aí além. Mas uma coisa é certa: juntamente com os GNR e os Xutos, é um dos poucos cuja obra, iniciada nessa época, atravessou décadas e gerações até aos nossos dias, deixando uma marca indelével no plano musical português. Bastaria evocar o seu primeiro álbum “Ar de Rock” (que inclui, por exemplo, ‘Chico Fininho’ ou ‘Rapariguinha do Shopping’) editado em 1980, ou “Rui Veloso” (com temas como ‘Porto Sentido’ ou ‘Porto Covo’) lançado em 1986, para se aferir do bem fundado desta ideia. Que em boa parte assenta numa das mais fecundas parcerias entre um músico e um letrista: Rui Veloso e Carlos Tê. Num trabalho sobre Rui Veloso e a sua música, feito por Cristina Margato no Expresso (18 de julho de 2020), Francisco Vasconcelos, presidente da Valentim de Carvalho, revivia a aventura do lançamento do primeiro disco de Veloso, 40 anos antes. “Foi o ‘Ar de Rock’ que nos fez acreditar que era possível fazer música moderna em português.” Não sendo o primeiro disco português de rock, foi, como escreve Cristina Margato, “aquele que afirmou este género em português, sinalizando o despertar de uma nova geração e o início de um novo período na história da música portuguesa. ‘Chico Fininho’, ‘Rapariguinha do Shopping’, ‘Bairro do Oriente’ ou ‘Sei de Uma Camponesa’ sobreviveram até hoje na rádio ou nos concertos de Rui Veloso”.

Citando o historiador António Araújo, a música de Veloso trazia consigo uma crítica social de novo tipo. Até então, “as letras, ou eram coisas de amor muito arrebatadas, ou eram ideologicamente carregadas, em defesa dos pobres humilhados e das tragédias sociais. Neste disco não se falava do consumo de droga com laivos trágicos nem em termos desculpatórios. Usava-se uma certa ironia não cáustica. Foi mesmo uma lufada de ar fresco, porque as pessoas não estavam habituadas a uma música rock com letras tão criativas e inventivas”. Nesta altura Rui Veloso não vinha colado à imagem de um baladeiro de esquerda. “Era uma pessoa muito transversal que soava bem aos betos de Lisboa e do Porto. Rui Veloso também não estava acantonado ideologicamente. Não era um produto de um coletivo, de um partido. Não era o produto de uma clique política, de um grupo, e isso foi muito importante. Dava ideia de uma certa autenticidade, surge fora de um movimento. Isolado. É um desbravador.” As letras de Carlos Tê gozavam com tipos sociais, algo comum no humor que aparece na mesma década, como é o caso de Herman José, mas na opinião de António Araújo, são já solares, ou seja, “já não se está a matar capitalistas...” No álbum “Ar de Rock”, como recorda Cristina Margato, ‘Chico Fininho’ é a peça fundamental. “A letra nasce de uma liberdade de Carlos Tê (de seu verdadeiro nome Carlos Alberto Gomes Monteiro), que até então só escrevia letras em inglês, e da convicção de que esta letra nunca seria gravada. Tê vem de ‘TM’, iniciais de ‘Tarado por Música’, nome que os amigos lhe davam por causa da sua obsessão pela música. Inspirou-se nas ruas e naquelas personagens com as quais se cruzava todos os dias, no caminho que fazia de casa dos pais, na Pasteleira, até à loja de artigos elétricos, na Baixa, onde trabalhava.” Carlos Tê recorda em declarações ao Expresso: “‘Chico Fininho’ foi um exercício. A canção oscila entre o universo mental de Frank Zappa e de António Mafra. Escrevi o que me veio à cabeça a partir da atmosfera que se respirava na rua, naquele pós-25 de Abril, e tentei encaixar a letra, na qual usei palavras que nunca acreditei poderem estar numa canção, numa harmonia de três tons, ritmo e blues típica. Não fazia a mínima ideia de que pudesse vir a escrever letras em português.”

Por volta de 1980 foi um nunca acabar de grupos, uns que vingaram, outros quase esquecidos: Táxi, Heróis do Mar, Xutos, Roquivários... Como dirá Rui Veloso ao Expresso a 13 de dezembro de 2013 (entrevista conduzida por Filipa Moroso), não tem as melhores recordações desse período. “A verdade é que não me importava de ter nascido mais tarde e não passar por aquela porcaria toda. Andámos a abrir caminho, tocávamos em sítios horríveis, ganhávamos pouco. O meu primeiro concerto foi em Lagos, com uma merda de som. O segundo foi no Dramático de Cascais, e repetiu-se a cena. O terceiro estava marcado para Espinho e antes que o mau som se repetisse ameacei os gajos de porrada. Estava na minha terra. Tudo tinha de correr bem.” Até que surge, em 1986, um quarto e decisivo disco, ao qual foi dado o nome do próprio cantor. “Se não fosse o sucesso do quarto disco, há muito que não seria artista”, disse na citada entrevista. O álbum inclui o celebrado tema ‘Porto Covo’, que pôs esta vilória da costa alentejana no mapa. “Antes de ter feito a música, nem sequer sabia que havia praias alentejanas. Sempre pensei no Alentejo como interior. Foi o Tê que me explicou que era uma terra junto ao mar, com a ilha do Pessegueiro à frente.” Mais tarde foi lá, “num mês de janeiro, num dia de inverno terrível. Tinha-me chateado com a namorada e decidi fugir. Fui para a pensão Abelha, na rua principal, e o filho da dona recebeu-me como se fosse da casa. Deu-me a suíte e não me deixou pagar nada. Depois, comecei a ir mais amiúde e assisti à transformação daquilo. Uma vez, no Restaurante da Ilha, encontrei o Banderas, o Jeremy Irons e a Glenn Close. Estavam a rodar ‘A Casa dos Espíritos’. Ninguém me reconheceu, mas tive o meu momento de glória mais tarde. Um dia, no meu restaurante, o Dom Tonho [fundado em 1992 na Ribeira portuense e cuja gerência abandonaria em 2013], entrou o ator John Malkovich. Recebo-o, apresento-me e ele diz-me: ‘I know who you are’. Soube-me bem.”

